Как обманывают украинцев на готовой еде из супермаркетов

Иногда для приготовления блюд в кулинарии используют просроченные продукты .

В супермакетах нужно быть предельно бдительным depositphotos.com

Украинцы часто покупают готовую еду из кулинарных отделов местных супермаркетов. А зря, ведь в 95 из 100 случаев во время каждой проверки Госпродспоживслужбы находятся нарушения. Чаще всего это касается антисанитарии.

Об этом сообщают ФАКТЫ. ICTV.

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Жесткое требование к медосмотру персонала в реальной жизни иногда не обязательное, а пускать в переработку мясо или колбасу, которые потеряли товарный вид – дело нормальное. Но часто речь идет об откровенно испорченном сырье. Иногда продавцы прибегают к реставрации просроченных блюд.

Чтобы не попасть впросак, просто спрашивайте у продавцов декларацию о качестве. Вот вам и экзамен на качество блюда. Дадут – можно смело покупать.

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В целом специалисты не советуют покупать продукты, не прошедшие термической обработки, и которые невозможно хотя бы подогреть дома. И, конечно, обращайте внимание на вид товара.

Только сальмонеллезом в Украине в этом году заболели 125 человек. Общее же количество пострадавших достигает десятков тысяч.

Ранее сообщалось о том, как мошенники “разводят“ украинцев.