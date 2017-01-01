Тест на финансовую грамотность: Умеете ли вы обращаться с деньгами

Рациональное обращение с деньгами может уберечь от многих разочарований. Пройдите простой тест и узнайте, насколько хорошо вы умеете распоряжаться собственными финансами!

Важно уметь и зарабатывать, и тратить, и приумножать depositphotos.com

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Не только банкирам и инвесторам нужно обладать финансовой грамотностью, эти знания будут полезны любому человеку. Помните, что даже зарабатывая не очень много, но умея грамотно распоряжаться финансами, можно сколотить приличный капитал.

Есть ли у вас шансы стать богачом? Пройдите тест и узнайте!

Ранее сообщалось о том, стоит ли давать карманные деньги ребенку. Эксперты утверждают, что наличие собственных средств позволит школьнику освоить базовые навыки обращения с деньгами