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Тест на финансовую грамотность: Умеете ли вы обращаться с деньгами

Спецтема: Тесты bigmir)net
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Рациональное обращение с деньгами может уберечь от многих разочарований. Пройдите простой тест и узнайте, насколько хорошо вы умеете распоряжаться собственными финансами!
Важно уметь и зарабатывать, и тратить, и приумножать
Важно уметь и зарабатывать, и тратить, и приумножать
depositphotos.com

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Не только банкирам и инвесторам нужно обладать финансовой грамотностью, эти знания будут полезны любому человеку. Помните, что даже зарабатывая не очень много, но умея грамотно распоряжаться финансами, можно сколотить приличный капитал. 

Есть ли у вас шансы стать богачом? Пройдите тест и узнайте!

 

Ранее сообщалось о том, стоит ли давать карманные деньги ребенку. Эксперты утверждают, что наличие собственных средств позволит школьнику освоить базовые навыки обращения с деньгами

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Теги: тест bigmir.net, тест финансы, тест финансовая грамотность
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Источник: bigmir.net
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