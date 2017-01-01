Снова подорожание: Каких цифр ждать в новых платежках

Кабмин повысил тарифы на газ для населения на 23,5%.

С 1 ноября 2018 года цены на газ для населения вырастут на 23,5%. Соответствующее решение принял Кабмин. Как результат, совсем скоро украинцы увидят обновленные платежки.

Об этом сообщает Сегодня.

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Если до повышения кубометр газа стоил 6 гривен 96 копеек, то с 1 ноября цена вырастет на полторы гривны – до 8 гривен 55 копеек. Например, у вас частный дом, и зимой для его обогрева нужно 200 кубов газа. Если в прошлом году вам это обходилось в 1392 гривны, то в этом заплатите на триста гривен больше.

Вслед за газом подорожают горячая вода и отопление, которые на 60 процентов зависят от его стоимости.

Новые тарифы вероятно введут в декабре. У разных поставщиков они будут разными: у кого-то вырастут на 12-14 процентов, у кого-то – на 20.

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Это подорожание явно не последнее. Ведь международные кредиторы требуют для населения рыночной цены на газ.

“Это 14,5 тысяч гривен. Это цена, которую платит сегодня промышленность. Уже в мае 2019 рыночная цена на газ будет составлять минимум 16 тысяч гривен“, – говорит Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

Ранее сообщалось о том, сколько денег задолжали украинцы за “коммуналку“.

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