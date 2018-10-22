За пачку 60 гривен: Почему в Украине дорожают сигареты

В 2025 году в Украине акциз на пачку сигарет составит 1,8 евро или 90 евро за 1000 штук.

В Украине стремительно дорожают табачные изделия. Дополнительно нардепы предлагают новые законопроекты, удорожающие сигареты. Например, законопроект №9085 предлагает дополнительно проиндексировать ставки акцизов.

Об этом сообщает Сегодня.

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Кабмин подал этот законопроект вместе с госбюджетом на 2019 г. Документ должен внести изменения в налоговый кодекс и увеличить ставки акциза в среднем почти на 9%. Например, если ставка налога на тысячу сигарет с фильтром составляла 2071 грн, то сейчас предлагается поднять ее до 2257,4 грн. Казалось бы, эти изменения не слишком значительны, но, напомним, что ежегодно акциз на табачные изделия в Украине и так должен расти на 20%.

Еще в прошлом году правительство приняло восьмилетний план повышения акциза. До 2025 г. акциз на табачную продукцию в Украине должен достичь европейского уровня, а следовательно, из-за этого ежегодно он повышается на 20%. Вспомним, что в 2017 г. минимальный акциз с одной пачки сигарет составлял 8,9 грн, но уже к 2025 г. он должен составить 90 евро за 1000 сигарет, т.е. 1,8 евро за пачку (по сегодняшнему курсу это около 58 грн).

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В правительстве же отмечают, что такие повышения нужны для того, чтобы перекрывать темпы инфляции. Но, по мнению экспертов, это просто попытка по-быстрому наполнить бюджет, чтобы закрыть дыры, ведь уровень инфляции в Украине гораздо ниже.

“У нас есть обязательства перед Евросоюзом повысить до минимального розничного акциза ЕС. И мы это делаем, исходя из курса. Повышение было разбито где-то на 23% в год, и все производители прекрасно понимали, что акциз поднимется. А это Кабмин ввел, чтобы проиндексировать инфляцию. Мы увидели девальвацию гривни на 3%, а инфляцию на 8%. И для того, чтобы дойти до европейского акциза, нам нужно ориентироваться на курс доллара или евро, но никак не на инфляцию“, – рассказывает Алексей Дорошенко, генеральный директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

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Эксперт добавляет, что бюджету нужны деньги, поэтому был выбран тот вариант, который может принести большие суммы. Он приводит следующий пример: если бы гривня упала на 15%, то правительство ориентировалось бы не на инфляцию, а на курс валют, исходя из того, что больше.

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