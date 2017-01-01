ТОП-5 способов заработка на криптовалюте: Преимущества и недостатки
Украинцы активно зарабатывают на криптовалютах при помощи самостоятельного майнинга или в облаке (с оборудованием других майнеров). Другие занимаются куплей-продажей, а третьи просто хранят деньги на электронном кошельке, ожидая подорожания.
Об этом сообщает PSM7.COM.
ТОП-5 проверенных способов заработка
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Майнинг. Один из самых известных и изначально достаточно прибыльных вариантов того, как заработать на криптовалюте. Вы сами добываете виртуальные валюты, используя дополнительные девайсы, например, компьютер с десятком видеокарт высокой мощности и специализированным ПО.
Плюсы
Минусы
Раньше их было намного больше. Но с каждым годом количество людей, которые выбирают такой заработок на криптовалюте, растет
Облачный майнинг.
В противовес предыдущему варианту, тут вы можете заработать на добыче криптовалюты, не имея оборудования в собственном распоряжении, а покупая мощности у других майнеров.
Плюсы
Минусы
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Покупка криптовалют на бирже. Как еще один вариант заработать на криптовалюте можно рассмотреть покупку активов на бирже. От вас требуется открыть собственный счет на бирже, перевести туда деньги. Дальше можете покупать и продавать криптовалюту.
Криптобиржи — один из вариантов заработка на криптовалюте Фото: comparic.com
Плюсы
Минусы
Хранение на электронном кошельке. Потребуется создать свой кошелек или пройти процесс регистрации в одной из платежных систем. Дальше нужно купить любую валюту и ждать пока она вырастет в цене (но цена может и упасть).
Криптокошелеком можно управлять в мобильном интерфейсе
Плюсы
Минусы
Покупка-продажа криптовалюты на разных биржах. Заработок на криптовалюте может принести и разница в стоимости активов на разных биржах. Иногда она может достигать и $100-200 на одном биткоине.
Плюсы
Минусы
Возможность заработать внушительную сумму уже за первый день
Ранее сообщалось о том, что народные депутаты Украины накупили криптовалюты на 195 миллионов гривен.
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