ТОП-5 способов заработка на криптовалюте: Преимущества и недостатки

Зарабатывать на криптовалютах все еще выгодно.

При купле-продаже на 1 биткоине можно заработать до 100-200 долларов depositphotos.com

Украинцы активно зарабатывают на криптовалютах при помощи самостоятельного майнинга или в облаке (с оборудованием других майнеров). Другие занимаются куплей-продажей, а третьи просто хранят деньги на электронном кошельке, ожидая подорожания.

Об этом сообщает PSM7.COM.

ТОП-5 проверенных способов заработка

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Майнинг. Один из самых известных и изначально достаточно прибыльных вариантов того, как заработать на криптовалюте. Вы сами добываете виртуальные валюты, используя дополнительные девайсы, например, компьютер с десятком видеокарт высокой мощности и специализированным ПО.

Плюсы Минусы Раньше их было намного больше. Но с каждым годом количество людей, которые выбирают такой заработок на криптовалюте, растет Достаточно высокий минимальный порог

Длительный период окупаемости необходимого оборудования

Важно наличие профессиональных знаний

Необходимо вкладывать средства в улучшение собственной фермы

Облачный майнинг.

В противовес предыдущему варианту, тут вы можете заработать на добыче криптовалюты, не имея оборудования в собственном распоряжении, а покупая мощности у других майнеров.

Плюсы Минусы Низкий минимальный порог

Относительно быстрая окупаемость денег (около полугода) при правильном выборе криптовалюты.

Отсутствие необходимости иметь знания в технической сфере

Широкая тарифная сетка

Возможность майнинга нескольких криптовалют в одно время Возможное наличие дополнительных затрат на электрику (зависит от выбранного тарифа)

Наличие комиссий за вывод криптовалюты

Деньги, которые были вложены, заморожены на год

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Покупка криптовалют на бирже. Как еще один вариант заработать на криптовалюте можно рассмотреть покупку активов на бирже. От вас требуется открыть собственный счет на бирже, перевести туда деньги. Дальше можете покупать и продавать криптовалюту.

Криптобиржи — один из вариантов заработка на криптовалюте Фото: comparic.com

Плюсы Минусы Минимальный порог определяете вы

Большой выбор цифровых валют

Правильно совершая покупку и продажу можно за день увеличить капитал в 2 раза Каждая биржа сама выбирает криптовалюты, которыми торгует

Сложная система по внесению и выводу средств

Постоянные комиссии

Требует много времени

Хранение на электронном кошельке. Потребуется создать свой кошелек или пройти процесс регистрации в одной из платежных систем. Дальше нужно купить любую валюту и ждать пока она вырастет в цене (но цена может и упасть).

Криптокошелеком можно управлять в мобильном интерфейсе

Плюсы Минусы Низкий минимальный порог

Работает по аналогии с банковскими вкладами, но приносят больший доход

Вы можете держать сразу несколько криптовалют. Большая вероятность взлома кошелька

На протяжении года, вы не сможете тратить валюту, независимо от того курс вырастет или упадет

Покупка-продажа криптовалюты на разных биржах. Заработок на криптовалюте может принести и разница в стоимости активов на разных биржах. Иногда она может достигать и $100-200 на одном биткоине.

Плюсы Минусы Возможность заработать внушительную сумму уже за первый день Не стоит использовать, если у вас меньше одного биткоина

Много времени для верификации на разнообразных биржах

Нужно постоянно мониторить биржи

Высокий шанс прогадать с курсом и “уйти в минус“

Ранее сообщалось о том, что народные депутаты Украины накупили криптовалюты на 195 миллионов гривен.