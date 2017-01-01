Миллион за клуб: В Донецке активно распродают бизнес

Предприниматели оккупированного Донецка пытаются избавиться от неприбыльных активов.

В оккупированном Донецке активно распродаются кафе, рестораны и бутики. Причины понятны: бизнес приносит мало денег и все время находится под угрозой.

Об этом сообщает Сегодня.

Правда, желающих купить предприятие в городе немного – многие объявления размещены еще год-полтора назад.

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“Как я вижу, на продажу выставлены те заведения общепита, которые закрыты с начала боевых действий – видимо, владельцы выехали, – комментирует донецкий риелтор Анастасия Сурмань. – А еще – те, которые не пользуются особой популярностью. В Донецке самые загруженные развлекательные заведения – на бульваре Пушкина и в радиусе ста-двухсот метров. Все остальное выживает уж не знаю как. В автосалонах банально нечего продавать, а площади требуют затрат на обслуживание. Цены, конечно, выставлены далекие от реальных, владельцы пытаются выйти хотя бы “в ноль“. Однако вряд ли найдется смельчак, который вложит больше ста тысяч долларов в кафе в Киевском районе Донецка, расположенное в сотне метров от завода “Точмаш“, где, как говорят местные жители, установлена техника боевиков. Это “красная зона“ города, почти мертвая, как ни печально это осознавать. Здесь продолжают жить люди, но им не до кафе и ресторанов…“

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Заведения общепита продаются с мебелью, посудой, летними площадками и всем необходимым оборудованием. Вывезти все это за линию разграничения нереально. Поэтому и отдают за бесценок.

Ранее сообщалось о том, сколько денег задолжали украинцы за “коммуналку“.