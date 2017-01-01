Государство оплатит обучение в частных школах: Как это будет

Соответствующая норма должна начать действовать с 2019 года.

Законом об образовании, принятом в 2017 году, предусмотрена норма о компенсации оплаты обучения в частных школах. Государство перечислит местным органам власти деньги на обучение каждого ребенка в виде субвенции на образование.

Об этом сообщает Сегодня.

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Стоимость обучения будет оплачиваться не в полном размере, а по “финансовому нормативу бюджетной обеспеченности одного ученика“. В 2017 это было 9981,6 грн на одного школьника в год.

Эта сумма не покроет и двух месяцев обучения в частной школе. Например, одна из частных школ Житомира за месяц просит 4500 грн. 9981,6 – это 18,5% от того, что надо заплатить за год.

Сколько в Украине школ:

Государственных или коммунальных – 15 981. В них учится 3 млн 894 тыс. школьников; Частных – 199. Там учится 27 840 учеников.

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“Возможно, в 2019 году норма заработает частично. Может быть, государство будет покрывать какой-то минимум. Ведь частные школы берут инвариантной составляющей, то есть тем, чего не предоставляют в государственных школах“, – считает Николай Скиба, эксперт направления “Образование“ аналитического центра “Украинский институт будущего“.

Ранее сообщалось о том, сколько стоит собрать ребенка в школу.