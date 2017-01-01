Как аферисты "разводят" украинцев: 7 способов

Аферисты идут на всевозможные уловки, чтобы выманить деньги потенциальных жертв.

Кибермошенники активно обманывают граждан, выманивая деньги. Добыть личные данные простого гражданина намного проще, чем взломать банковскую систему. Какие приемы используют преступники и как обезопасить себя – читайте далее.

Об этом сообщает PSM7.

Как мошенники воруют деньги с банковских карт:

Аферисты могут притворяться вашим начальником

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Мошенник звонит и представляется вашим начальником. Он просит перевести деньги без согласования с руководством или оплатить фальшивый счет.

Мошенник может представится клиентом или поставщиком

В фирму обращается мошенник в качестве представителя кредитора или поставщика товаров или услуг, который настаивает на использовании новых банковских реквизитов в последующих счетах-фактурах. Естественно, это фальшивые банковские данные.

Киберпреступники могут выдавать себя за сотрудников банка

Аферисты обращаются к вам от имени банка для того, чтобы узнать личные, финансовые или конфиденциальные данные, которые помогут им украсть ваши деньги.

Мошенники создают фальшивые банковские сайты

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С помощью таких сайтов они также могут узнать финансовую и личную информацию.

Киберпреступники используют сайты знакомств и соцсети

Мошенники находят жертв на сайтах знакомств, в социальных сетях, а затем втираются к ним в доверие. Таким образом они получат личные данные и номера банковских счетов.

Социальные сети помогают киберпреступникам воровать ваши деньги

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В социальных сетях надо особенно аккуратно подходить к тому, какую информацию вы там размещаете. Даже если вы не публикуете ничего лишнего, у аферистов есть множество методов уговорить вас предоставить им личные данные.

Мошенники предлагают делать инвестиции в “успешные“ проекты

Киберпреступики предлагают вкладывать деньги в акции, облигации, криптовалюты, драгоценные металлы, недвижимость за рубежом, альтернативную энергетику.

Ранее сообщалось о том, как обманывают украинцев при продаже дешевых туров.