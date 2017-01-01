Как аферисты "разводят" украинцев: 7 способов
Кибермошенники активно обманывают граждан, выманивая деньги. Добыть личные данные простого гражданина намного проще, чем взломать банковскую систему. Какие приемы используют преступники и как обезопасить себя – читайте далее.
Об этом сообщает PSM7.
Как мошенники воруют деньги с банковских карт:
- Аферисты могут притворяться вашим начальником
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Мошенник звонит и представляется вашим начальником. Он просит перевести деньги без согласования с руководством или оплатить фальшивый счет.
- Мошенник может представится клиентом или поставщиком
В фирму обращается мошенник в качестве представителя кредитора или поставщика товаров или услуг, который настаивает на использовании новых банковских реквизитов в последующих счетах-фактурах. Естественно, это фальшивые банковские данные.
- Киберпреступники могут выдавать себя за сотрудников банка
Аферисты обращаются к вам от имени банка для того, чтобы узнать личные, финансовые или конфиденциальные данные, которые помогут им украсть ваши деньги.
- Мошенники создают фальшивые банковские сайты
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С помощью таких сайтов они также могут узнать финансовую и личную информацию.
- Киберпреступники используют сайты знакомств и соцсети
Мошенники находят жертв на сайтах знакомств, в социальных сетях, а затем втираются к ним в доверие. Таким образом они получат личные данные и номера банковских счетов.
- Социальные сети помогают киберпреступникам воровать ваши деньги
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В социальных сетях надо особенно аккуратно подходить к тому, какую информацию вы там размещаете. Даже если вы не публикуете ничего лишнего, у аферистов есть множество методов уговорить вас предоставить им личные данные.
- Мошенники предлагают делать инвестиции в “успешные“ проекты
Киберпреступики предлагают вкладывать деньги в акции, облигации, криптовалюты, драгоценные металлы, недвижимость за рубежом, альтернативную энергетику.
Ранее сообщалось о том, как обманывают украинцев при продаже дешевых туров.
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