Как питаются украинцы - инфографика

В городе люди едят больше мяса, а в селах картофель.

В соответствии с данными службы статистики, за последние 4 года рацион украинцев сократился на 6 килограмм. При этом диетологи утверждают, что люди не недоедают, а экономисты - что статистика не учитывает то, что выросло на подворьях и дачах, а также купленное на стихийных рынках. Причем доля двух последних факторов с каждым годом увеличивается.

Об этом сообщает Сегодня.

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Как видно из инфографики, с каждым годом мы едим все меньше хлеба, картофеля, мяса, молокопродуктов. Стабильно только потребление яиц и выросло потребление фруктов, ягод и орехов. В Госстатистики также подсчитали, как отличается меню городских и сельских жителей. Так горожане съедают в месяц на килограмм больше мяса, чем селяне: 5,1 кг по сравнению с 4,1 кг, выпивают молока на 1,5 л больше (18,9 и 17,4 л), яиц - на 4 шт больше (20 и 16 шт.). Зато в селах едят на 5 кг больше картофеля, чем в городе (8,7 кг против 4,7 кг), больше овощей (7,5 кг против 5,9 кг) и хлеба (9,9 кг против 8,1 кг).

Сколько едят украинцы segodnya.ua

Что думают экономисты?

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По мнению экспертов, сухие цифры статистики не в полной мере отображают реальность. Так, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко оценивает погрешность статданных по меню украинцев не менее чем в 30%, то есть не учитывается примерно треть того, что мы съедаем.

“Главная причина в том, что невозможно учесть теневой сектор экономики: это продажи на стихийных рынках, куда люди все больше идут из магазинов за дешевизной. Прежде всего это касается овощей, которые в супермаркетах в 1,5-2 раза дороже, чем у частников. Именно этим можно объяснить снижение потребления картофеля и овощей, ведь вряд ли люди стали их есть намного меньше“, - уверен Дорошенко.

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Также, по его мнению, в статистику не попадает речная рыба, выловленная миллионами рыбаков-любителей, а это могут быть 3-5 кг на семью в месяц. Президент Украналитцентра Александр Охрименко добавил, что все больше людей стараются выращивать на дачах не газоны, а овощи, ягоды, что также дает экономию их семейным бюджетам, но статистикой учтено быть не может технически. Но эксперт признает, что среди мясопродуктов в меню среднего украинца из экономии начинают преобладать субпродукты, дешевые колбасы, курятина, а не говядина или свиная вырезка.

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