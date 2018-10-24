Сколько заработали министры Украины в сентябре - инфографика

Больше всех заработал вице-премьер-министр Владимир Кистион, которому начислили 105,9 тыс грн (вместе с отпускными).

Меньше всех зарабатывает Ульяна Супрун depositphotos.com

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых министров занял вице-премьер Павел Розенко (95 тыс грн). На третьем месте – министр молодежи и спорта Игорь Жданов и его 92 тысячи гривен. Премьер-министр Владимир Гройсман традиционно заработал около 37 тысяч гривен.

Об этом сообщает Слово и Дело.

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Аутсайдеры рейтинга, как обычно, министр информационной политики Юрий Стець (получает только оклад) и министр аграрной политики Тарас Кутовой (ничего не получает). Немного в сентябре заработала также и. о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун – 27,7 тысячи гривен.

Сколько зарабатывают министры Украины slovoidilo.ua

Ранее сообщалось о том, сколько денег потратили на отдых украинские чиновники.