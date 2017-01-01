Диагностика и шиномонтаж: Сколько стоит подготовить авто к зиме

При комплексном подходе подготовка автомобиля к зимнему периоду обойдется в 2,5 тысячи гривен.

Ответственные водители уже сейчас занимаются подготовкой авто к зиме. В 2018 году такие работы стоят дороже, чем в предыдущем. В среднем, ценники повысились на 10-25%.

Об этом сообщает UBR.

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Стоимость шин зависит от производителя, например, Rosava около 800 грн, а Nexen Winguard – от 1400 до 2600.

“Зимние покрышки в этом году обойдутся примерно от 4 500 до 8000 грн за комплект 15-го радиуса в зависимости от производителя. Услуги шиномонтажа - примерно 300 грн за R15 радиус“, - описал расходы директор автосервиса “Автогарант Моторс“ Вадим Мазур.

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Не стоит забывать, что цены на обслуживание автомобилей зависят от категории и размера колес конкретной машины. Поэтому стоимость шиномонтажа может доходить до 500-600 грн. Ценник на хранение комплекта резины составляет около 100 грн в месяц.

Также перед первыми холодами мастера настоятельно рекомендуют провести комплексную диагностику автомобиля. Поскольку объемы работ немалые, специалисты советуют сразу искать станции, где предлагают перед началом сезона комплексные акции по диагностике автомобиля (250-400 грн). Сюда входит:

проверка ходовой части автомобиля и состояния аккумуляторной батареи;

проверка уровня и качества охлаждающей жидкости, состояние тормозной жидкости;

пыльники и сайлентблоки;

диагностика осветительных приборов автомобиля;

компьютерная диагностика на предмет скрытых ошибок в автомобиле;

состояние ремней, роликов автомобиля, амортизаторов;

состояние покрышек и диагностика тормозной системы;

проверка состояния технических жидкостей;

проверка состояние щеток стеклоочистителя (дворников) и работоспособности печки;

состояния патрубков системы охлаждения автомобиля на предмет запотеваний и подтеканий.

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“Если сравнивать стоимость комплексной диагностики по сравнению с прошлым годом, она увеличилась ненамного (ориентировочно на 15-20%). Если сравнивать проведение сезонного ТО, то цена увеличилась на 20-25%. В первую очередь это связано с увеличением стоимости запасных частей и в не меньшей степени увеличением стоимости выполнения работ. Стоимость дополнительных работ как по запчастям, так и по сервису в среднем поднялась на 15-20%. На данный момент провести сезонное ТО и подготовить автомобиль к зиме стоит от 2 500 грн“, - высчитал директор автосервиса Гарант-Автотехник Дмитрий Кольчак.

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