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Тест: Угадайте, какой стране принадлежит эта валюта

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Проверьте наблюдательность и интуицию - пройдите тест.
Угадать некоторые купюры будет непростой задачей
Угадать некоторые купюры будет непростой задачей
depositphotos.com

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История и культура той или иной страны в сжатой форме запечатлены в дизайне ее валюты. Проверьте свою наблюдательность и сообразительность. Можете даже воспользоваться интуицией. Угадайте, в какой стране этими купюрами выдают зарплату и расплачиваются в магазинах.

 

Ранее сообщалось о том, стоит ли давать карманные деньги ребенку. Эксперты утверждают, что наличие собственных средств позволит школьнику освоить базовые навыки обращения с деньгами 

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Теги: тест угадай валюту, тест угадай деньги
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