Тест: Угадайте, какой стране принадлежит эта валюта

Проверьте наблюдательность и интуицию - пройдите тест.

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История и культура той или иной страны в сжатой форме запечатлены в дизайне ее валюты. Проверьте свою наблюдательность и сообразительность. Можете даже воспользоваться интуицией. Угадайте, в какой стране этими купюрами выдают зарплату и расплачиваются в магазинах.

Ранее сообщалось о том, стоит ли давать карманные деньги ребенку. Эксперты утверждают, что наличие собственных средств позволит школьнику освоить базовые навыки обращения с деньгами