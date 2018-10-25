Поборы в школах: Сколько платят украинцы

Украины ежемесячно "сбрасываются" деньгами на разные нужды школы и учеников.

В Украине действует система школьных поборов. Родители собирают деньги на все: от мыла до ремонтов в классах. В соответствии с данными опросам Тransparency International, около 91% респондентов сдают деньги в родительские комитеты.

Об этом сообщает Страна.

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Сумма зависит от аппетитов школы и ее статуса - в модных гимназиях и лицеях взносы всегда выше. Если в среднестатистической школе Киева родители платят примерно 200-300 грн. в месяц, то в престижных учебных заведениях - от 1 тысяч гривен в месяц. В регионах собирают меньше - до 100-150 грн. ежемесячно. Даже если усреднить эти цифры и предположить, что каждая семья (а в Украине насчитывается порядка 4 млн. учеников) платит в школу по 150 грн. в месяц, получается немалая сумма - 600 млн. грн. ежемесячно или 7,2 млрд. грн в год. Куда идут эти деньги?

Школьные взносы делятся на две части. Первая - фонд школы. На него “сбрасываются“ все классы, а полученные средства тратятся на нужные для всего учебного заведения товары или услуги.

“Например, мы приобрели видеокамеры на 38 тысяч и поменяли столешницы на 33 тысяч гривен“, - говорит Неля Клименко.

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По ее словам, функционирование таких благотворительных фондов не запрещено, а правила прописаны в принятом недавно законе об образовании. Согласно им, деньги аккумулируются на специальном счете и расходуются по общему решению общешкольного собрания с участием директора, главы родительского комитета и главы попечительского совета школы. Ежемесячно директор должен отчитываться о потраченных средствах, а движение средств по счету должно быть прозрачным и доступным для всех родителей.

Большинство закупок на крупные суммы для школ проводят местные управления образования. По данным Тransparency International Украина, в прошлом году они приобрели товаров и услуг на 12,9 млрд. грн. Понятно, что в эту сумму вошли и родительские деньги. Около 78% средств потратили на товары и услуги для ремонта, около 11% - на топливо и электроэнергию, 5,3% - на питание, 1,1% - на технику, около 1% - на мебель и прочее.

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“Понятно, что платят не все. Но мы для себя изначально решили - даже не пытаться влиять на эту ситуацию. Не платят, значит, так и будет. Но после того, как мы ввели возможность безналичного перечисления средств и подробно информируем родителей куда эти деньги идут, неплательщиков стало меньше“, - говорит Клименко.

Но так рассуждают далеко не во всех школах. Родительский форум в Facebook “Батьки SOS“ переполнен жалобами на школьные поборы. Родители сетуют - требуют буквально на все, суммы выставляют “с потолка“, что покупать решают узким кругом родительского комитета, а о расходах не отчитываются. Согласно опросу Transparency International Украина о том, что в их школе взносы являются “добровольно-принудительными“ указало почти 75% родителей“.

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