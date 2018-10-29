Коллекторы в Украине угрожают расправой и клевещут в соцсетях: Что делать?

Коллекторы в Украине используют все методы, чтобы вернуть долги. Прибегают даже к угрозам в расправе над родными и близкими.

Одним из методов вернуть деньги, которые используют коллекторские фирмы есть соцсети. Там коллекторы находят заемщика или его родственников, угрожают, не брезгуя расправами даже над детьми должника, и всячески обзывают, унижают и оскорбляют.

Комментарий по поводу работы коллектров дал некий Андрей для Сегодня:

Читай также: В Хмельницкой области полиция задержала 25 рейдеров

“Работа коллекторов зависит от выработки напрямую – то есть от того, насколько успешно они могут влиять на психику людей. Я не раз слышал, как звонили клиенту и говорили: “Либо ты, с***, платишь сегодня долг, либо п*** твоим родным“.

Андрей долго работал в коллекторской компании, потому скрыл свое настоящее имя. Но указал, что часто на такие фирмы работают люди, которые не могут выплатить кредит и таким образом отдают его.

Читай также: На Печерске владелец квартиры отстреливался от коллекторов - СМИ

Адвокат Николай Хахула рекомендует обращаться в правоохранительные органы, так как такое поведение не просто неприемлемо, а уголовно наказуемо. Единственное, что может себе позволить коллектор или коллекторская фирма – это сообщения-напоминания о долге.

Также Николай предупреждает, что такие заявления не всегда находят должного внимания, но в таком случае лучше обращаться в полицию чаще. Самое важное – это не забывать указывать все данные о фирме, то есть название, адрес, а также реквизиты счетов и номера коллекторов, с которых поступают угрозы. Существенным доказательством будет диктофонная запись угрозы, если разбираться все же придется в суде.



Ранее сообщалось, что под Киевом будут судить банду жестоких коллекторов.