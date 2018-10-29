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Коллекторы в Украине угрожают расправой и клевещут в соцсетях: Что делать?

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Коллекторы в Украине используют все методы, чтобы вернуть долги. Прибегают даже к угрозам в расправе над родными и близкими.
Что делать, если коллекторы угрожают расправой
Что делать, если коллекторы угрожают расправой
depositphotos.com

Одним из методов вернуть деньги, которые используют коллекторские фирмы  есть соцсети. Там коллекторы находят заемщика или его родственников, угрожают, не брезгуя расправами даже над детьми должника, и всячески обзывают, унижают и оскорбляют.

Комментарий по поводу работы коллектров дал некий Андрей для Сегодня:

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“Работа коллекторов зависит от выработки напрямую – то есть от того, насколько успешно они могут влиять на психику людей. Я не раз слышал, как звонили клиенту и говорили: “Либо ты, с***, платишь сегодня долг, либо п*** твоим родным“.

Андрей долго работал в коллекторской компании, потому скрыл свое настоящее имя. Но указал, что часто на такие фирмы работают люди, которые не могут выплатить кредит и таким образом отдают его.

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Адвокат Николай Хахула рекомендует обращаться в правоохранительные органы, так как такое поведение не просто неприемлемо, а уголовно наказуемо. Единственное, что может себе позволить коллектор или коллекторская фирма – это сообщения-напоминания о долге.

Также Николай предупреждает, что такие заявления не всегда находят должного внимания, но в таком случае лучше обращаться в полицию чаще. Самое важное – это не забывать указывать все данные о фирме, то есть название, адрес, а также реквизиты счетов и номера коллекторов, с которых поступают угрозы. Существенным доказательством будет диктофонная запись угрозы, если разбираться все же придется в суде.

Ранее сообщалось, что под Киевом будут судить банду жестоких коллекторов.

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Теги: коллектор, коллекторы в украине, угроза, угрозы, как защитить себя
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Комментариев (1)
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Peyot    29.10.2018, 13:35
Оценка:  0
Peyot
коллекторы - не люди!
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