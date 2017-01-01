Мошенники и хакеры крадут деньги с помощью онлайн-кредитов

Для того, чтобы оформить кредит в интернете, теперь не нужно паспортных данных.

С помощью интернет-ресурсов мошенники сперва находят персональные данные, а потом оформляют на них кредит без ведома самого пострадавшего.

Об этом сообщают Сегодня.

Читай также: На Печерске владелец квартиры отстреливался от коллекторов - СМИ

Персональные данные можно найти где-угодно: в социальных сетях, с сайтов закупок, из открытых реестров. Также участилась торговля базой данных больших финансовых учреждений бывшими сотрудниками. Не сложно найти эту информацию и хакерам.

После оформления кредита, на адрес жертвы приходит письмо с суммой задолженности, датой открытия кредита и, конечно, проценты и штрафы за неуплату долга.

Читай также: Как в Украине будут отбирать квартиры за долги

Банки и компании-кредиторы не отрицают, что такие ситуации происходят часто, но вину на себя не берут.

“Однозначно, это внешнее мошенничество и это явно какая-то группа. Каким образом и где они брали базы – естественно, у нас нет такой информации. Крадутся базы паспортов, ИНН-кодов, финансовых номеров, делаются клоны мобильных SIM-карт“, – заявляет Елена Андронникова, директор кредитной компании.

Читай также: Сколько можно заработать на депозитах в октябре-2018

Сама компания Елены провела тест на детектор лжи, но виноватых не нашла.

Для избегания такой ситуации лучше не размещать персональные данные в интернет, и ни в коем случае не пересылать копии документов.



При получении письма с долгом, обратиться в компанию, от которой оно пришло и заявить, что кредит никто не получал. После чего заявление может попасть в юрисдикцию киберполиции.



По неофициальной информации, по делам онлайн-кредитования пострадало более тысячи украинцев.



Ранее сообщалось, что коллекторы в Украине угрожают расправой и клевещут в соцсетях.