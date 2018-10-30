Шалость или смерть: Сколько стоит Хеллоуин для украинцев

Где можно сэкономить и получить скидку на празднование ночи в канун Дня всех святых.

В ночь на 31 октября пройдет празднование Хеллоуина, который с каждым годом становится все популярнее и популярнее среди украинцев. Такой ажиотаж существует не только благодаря обычным людям, но и маркетологам, - как отмечает UBR.

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Всевозможные скидки и акции на товары и услуги: квест-комнаты, кафе, рестораны и магазины уже давно включили Хеллоуин в список важных событий года.

Например, “нарисовать костюм“ у себя на лице в салоне красоты будет стоить от 300 до 500 гривен. А если к нарисованному хочется добавить антураж, то костюм сказочного персонажа или ведьмы можно купить от 500 до 1000 гривен. Самым дорогим в этом году является костюм невесты Дракулы – он стоит около 1,5 тыс гривен.

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Если взять костюм на прокат, то обойтись можно и 130-250 гривнами в сутки для взрослого, и 100-150 гривен для ребенка. Можно костюм придумать/пошить самому.

Поужинать в атмосфере Хеллоуина можно практически в каждом кафе или ресторане со скидками. А если повезет, то можно получить в подарок бесплатные угощения за хороший костюм.

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Бесплатно (или с большими скидками) за оригинальный костюм можно зайти и в ночные клубы на тематические вечеринки.

Специально под праздник клубы устраивают закрытые хеллоуинские вечеринки, где вход ограничен и стоит от 450 до 600 гривен.

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Популярные в праздник квест-комнаты также устраивают тематические игры, но скидок и акций не предлагают. Стоить такое развлечение будет от 2,5 тыс до 4,5 тыс на компанию за игру от 1,5 до 2,5 часов. И, конечно же, как и в обычное время действует акция на “быстрый выход“, за который можно получить подарок.

Некоторые магазины одежды и техники также предлагают свои подарки в виде скидок в 5-20%, среди них есть даже фитнес-центры.

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Не прижилась только пока что традиция ездить на празднование Хеллоуина на родину Дракулы, хотя после получения безвиза ездить туда стало дешевле и проще.

“Хеллоуин не настолько популярен среди украинцев, чтобы ездить на тематические фестивали в какую-то страну, как, например, на Октоберфест. Но в отелях, где отдыхают наши граждане на любимых курортах, Хеллоуин, конечно, будет праздноваться“, - сообщил директор сети турагентств “Поехали с нами“ Олег Кулик.



Ранее сообщалось, что в Киеве прошел парад “зомби“.