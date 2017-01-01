За прогул работы украинцам будут платить деньги
Минсоцполитики подготовило законопроект, который позволит прогуливать работу на законных основаниях.
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Новый законопроект Минсоцпотитики предлагает освободить от ответственности людей, прогулявших работу. Закон будет относиться только к тем работникам, которые не получили зарплату с задержкой более 15ти дней.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
По новому закону в обязанности будут входить выплата от 1/3 оклада за то время, когда сотрудник “прогулял“, и 18% пеня на задержанную плату.
Ранее сообщалось, что долги по зарплатам приближаются к трем миллиардам.
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