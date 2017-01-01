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За прогул работы украинцам будут платить деньги

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Минсоцполитики подготовило законопроект, который позволит прогуливать работу на законных основаниях.
Новый закон Минсоцполитики: за прогул будут платить
Новый закон Минсоцполитики: за прогул будут платить
Getty Images

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Новый законопроект Минсоцпотитики предлагает освободить от ответственности людей, прогулявших работу. Закон будет относиться только к тем работникам, которые не получили зарплату с задержкой более 15ти дней.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

По новому закону в обязанности будут входить выплата от 1/3 оклада за то время, когда сотрудник “прогулял“, и 18% пеня на задержанную плату.

Ранее сообщалось, что долги по зарплатам приближаются к трем миллиардам.

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Теги: зарплата, заработная плата, Минсоцполитики, законопроект, задержка зарплаты, задержка зарплат в украине
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