За прогул работы украинцам будут платить деньги

Минсоцполитики подготовило законопроект, который позволит прогуливать работу на законных основаниях.

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Новый законопроект Минсоцпотитики предлагает освободить от ответственности людей, прогулявших работу. Закон будет относиться только к тем работникам, которые не получили зарплату с задержкой более 15ти дней.



Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

По новому закону в обязанности будут входить выплата от 1/3 оклада за то время, когда сотрудник “прогулял“, и 18% пеня на задержанную плату.

Ранее сообщалось, что долги по зарплатам приближаются к трем миллиардам.