Как избежать обмана в Интернете: Инфографика
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Департамент киберполиции Национальной полиции Украины объяснил, как кибермошенники воруют деньги с помощью фальшивых банковских сайтов и что делать, если на электронный адрес пришло сообщение от банка с требованиями указать личную и финансовою ифнормацию.
В первую очередь нужно обратить внимание на всплывающие окна, которые просят дополнительную информацию – начиная от личной, заканчивая счетами, реквизитами и паролями.
А также ряд других признаков, например, обратный отсчет в случае не заполнения информации, плохой дизайн и ошибки.
В случае получения письма, киберполиция советует не клацать на ссылки, а вводить адрес сайта банка вручную. Конечно же стоит обеспечить “защиту“ с помощью расширений браузера или антивирусов.
Киберполиция предлагает ряд действий во избежание обмана в Интернете во время покупки с сайтов-магазинов.
Ранее сообщалось, что мошенники и хакеры крадут деньги с помощью онлайн-кредитов.
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