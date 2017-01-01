Как избежать обмана в Интернете: Инфографика

Советы от киберполиции как уберечь себя от атаки мошенников в сети.

Как уберечь себя от атаки мошенников в сети Getty Images

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Департамент киберполиции Национальной полиции Украины объяснил, как кибермошенники воруют деньги с помощью фальшивых банковских сайтов и что делать, если на электронный адрес пришло сообщение от банка с требованиями указать личную и финансовою ифнормацию.

В первую очередь нужно обратить внимание на всплывающие окна, которые просят дополнительную информацию – начиная от личной, заканчивая счетами, реквизитами и паролями.

А также ряд других признаков, например, обратный отсчет в случае не заполнения информации, плохой дизайн и ошибки.





Как выглядят фальшивые сайты банков facebook.com/cyberpoliceua

В случае получения письма, киберполиция советует не клацать на ссылки, а вводить адрес сайта банка вручную. Конечно же стоит обеспечить “защиту“ с помощью расширений браузера или антивирусов.





Как противостоять обману в сети facebook.com/cyberpoliceua

Киберполиция предлагает ряд действий во избежание обмана в Интернете во время покупки с сайтов-магазинов.



