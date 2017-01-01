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Как избежать обмана в Интернете: Инфографика

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Советы от киберполиции как уберечь себя от атаки мошенников в сети.
Как уберечь себя от атаки мошенников в сети
Как уберечь себя от атаки мошенников в сети
Getty Images

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Департамент киберполиции Национальной полиции Украины объяснил, как кибермошенники воруют деньги с помощью  фальшивых банковских сайтов и что делать, если на электронный адрес пришло сообщение от банка с требованиями указать личную и финансовою ифнормацию.

В первую очередь нужно обратить внимание на всплывающие окна, которые просят дополнительную информацию – начиная от личной, заканчивая счетами, реквизитами и паролями.

А также ряд других признаков, например, обратный отсчет в случае не заполнения информации, плохой дизайн и ошибки.

Как выглядят фальшивые сайты банков
Как выглядят фальшивые сайты банков
facebook.com/cyberpoliceua

В случае получения письма, киберполиция советует не клацать на ссылки, а вводить адрес сайта банка вручную. Конечно же стоит обеспечить “защиту“ с помощью расширений браузера или антивирусов.

Как противостоять обману в сети
Как противостоять обману в сети
facebook.com/cyberpoliceua

Киберполиция предлагает ряд действий во избежание обмана в Интернете во время покупки с сайтов-магазинов.

Кибермошенники в интернет-магазинах
Кибермошенники в интернет-магазинах
facebook.com/cyberpoliceua


Ранее сообщалось, что мошенники и хакеры крадут деньги с помощью онлайн-кредитов.

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Теги: Киберполиция, кибер-атака, кибер-афера, мошенники в украине, Интернет-бизнес, кибермошенники, кибермошенничество
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