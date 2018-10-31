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Сколько стоит единый билет в Киеве: Где купить и как пополнить

Комментариев: 1
С 1 ноября в столичном общественном транспорте вводят единый электронный билет в тестовом режиме.
В Киеве установили 1200 валидаторов (считывающих устройств)
В Киеве установили 1200 валидаторов (считывающих устройств)
segodnya.ua

В Киеве с 1 ноября в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах можно будет расплачиваться единым электронным билетом. Карточка по внешнему виду похожа на банковскую, стоимость - 40 гривен. Продавать билеты будут кондуктора и кассиры.

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Стандартная стоимость проезда в Киеве – 8 гривен. При пополнении билета на 325 гривен, тариф снизится до 6,5 грн (50 поездок). Пополнить карту можно будет через кассы, терминалы, банковские карты. После покупки билет нужно зарегистрировать на сайте transport.kyivcity.gov.ua.

Как пользоваться единым билетом?

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Киевский общественный транспорт оборудуют валидаторами (считывающими устройствами). Для оплаты пассажиру достаточно будет приложить билет к устройству. Для одноразовой поездки вместо жетонов будут выдавать бумажные билеты с QR-кодами.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве подорожает проезд в маршрутках. Повышение тарифов эксперты связывают с подорожанием топлива и расходных материалов.

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Теги: украина, киев, единый билет, как пользоваться единым билетом, где купить единый билет, как пополнить единый билет
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Источник: bigmir.net, autosvit.com.ua

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  31.10.2018, 16:35
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гость
не надо людей пугать! с 1 ноября начинается только ТЕСТИРОВАНИЕ системы. а мы как ездили, так и будем ездить по талончикам/проездным.
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