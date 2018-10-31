Сколько стоит единый билет в Киеве: Где купить и как пополнить

С 1 ноября в столичном общественном транспорте вводят единый электронный билет в тестовом режиме.

В Киеве с 1 ноября в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах можно будет расплачиваться единым электронным билетом. Карточка по внешнему виду похожа на банковскую, стоимость - 40 гривен. Продавать билеты будут кондуктора и кассиры.

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Стандартная стоимость проезда в Киеве – 8 гривен. При пополнении билета на 325 гривен, тариф снизится до 6,5 грн (50 поездок). Пополнить карту можно будет через кассы, терминалы, банковские карты. После покупки билет нужно зарегистрировать на сайте transport.kyivcity.gov.ua.

Как пользоваться единым билетом?

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Киевский общественный транспорт оборудуют валидаторами (считывающими устройствами). Для оплаты пассажиру достаточно будет приложить билет к устройству. Для одноразовой поездки вместо жетонов будут выдавать бумажные билеты с QR-кодами.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве подорожает проезд в маршрутках. Повышение тарифов эксперты связывают с подорожанием топлива и расходных материалов.

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