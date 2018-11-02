Что ждет пенсионеров в селе, если доставку пенсий на дом отменят

Украинские пенсионеры обеспокоены возможной отменой доставки пенсий.

В 2019 году Укрпочта может отменить доставку пенсий на дом из-за убыточности услуг. Представители компании говорят, что стоимость доставки не покрывает даже зарплаты почтальонам. Как это повлияет на пенсионеров, проживающих в селе и не имеющих возможности выбраться за выплатой в город – читайте далее.

Об этом сообщает ТСН.

Пенсионеры негативно отзываются о возможном “новшестве“.

Читай также: Укрпочта ожидает крах без денег на доставку пенсий

“Как? А куда же мне идти за пенсией? Здравствуйте, добрый человек, я лисапетом не поеду в район“, - недоумевают селяне.

Села одно за другим от такого известия переполошились. Почти половина пенсионеров страны получают пенсию через “Укрпочту“. Почтальоны разносят деньги по домам тем, кто по состоянию здоровья не может прийти в банк, а также всем жителям сел. Там нет банкоматов, банковских отделений, а большинство сельских жителей карточек в глаза не видели.

Читай также: Укрпочта грозит прекратить доставку пенсий

“Укрпочта“ и Пенсионный фонд обмениваются взаимными обвинениями. Руководство почты хоть и говорит, что чужие деньги некрасиво считать, но настаивает на росте административных расходов фонда. В фонде говорят о зарплате менеджеров почты в несколько сотен тысяч гривен. А селяне тем временем, когда раз в несколько лет попадают в район, не могут даже с помощью сторонних справиться с банкоматом, чтобы снять свои средства со счетов.

Ранее Укрпочта заявила о миллиардном убытке из-за доставки пенсий.