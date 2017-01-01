Каких цен ожидать на бензин в Украине в ноябре-2018

После стремительного подорожания стоимость топлива снизилась.

В начале ноября топливо на украинских АЗС незначительно подешевело. Сейчас полный бак А-95+ обойдется на 7 грн дешевле, чем в октябре. Каких цен ждать дальше – читайте далее.

Об этом сообщает Сегодня.

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Повышение стоимости топлива в сентябре связывают с подорожанием нефти и падением гривны. Эксперт считает, что решение о повышении цен в Украине было поспешным.

“АЗС подняли цены слишком быстро, поэтому в октябре снизили их приблизительно на 50 копеек. Нефть подешевела на несколько долларов, но сохраняются риски от введения США санкций против Ирана, соответственно, ситуация может развернуться в обратную сторону и нефть опять подорожать“ – отметил Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

При прогнозировании дальнейших цен на топливо эксперты ориентируются на спрос.

Если продажи будут расти, то АЗС не будут спешить снижать цены и терять свой доход

Однако, если потребление снизится или стабилизируется, можно ожидать постепенного пересмотра ценников в пользу потребителей.

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“Наиболее вероятным вариантом будет постепенное снижение цен на 3-4% сначала отдельными владельцами АЗС с целью привлечения новых клиентов и перераспределения рынка, а затем и по рынку в целом“, – отмечает Вадим Бардась, инвестаналитик European Analytical Centre.

Как подорожание бензина влияет на стоимость проезда

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В себестоимости билета на общественный транспорт до 30% составляет топливо, говорит Ярослав Пилипчук, эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре Украинского института будущего. Около 25-30% – это зарплата, далее идут износ и амортизация самого транспортного средства. Есть еще и административные издержки. Поэтому, когда цены на топливо повышаются, это влияет на рентабельность перевозчиков – и тогда они дают сигнал, что пора повышать стоимость проезда.

Ранее сообщалось о том, сколько будет стоить единый билет в Киеве.