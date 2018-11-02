Как купить телефон на Сетаме за 6 гривен

Приобрести арестованное имущество оказалось непросто.

Приобрести конфискованный телефон на государственной площадке Сетам оказалось непросто. Для начала нужно зарегистрироваться в системе, указав данные паспорта, ИНН, прописку. После оплатить гарантийный взнос – 23 копейки, однако с учетом комиссии Приват24 эта сумма увеличивается до 3,23 грн.

Об этом сообщает UBR.

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Дата проведения торгов по лотам определяется индивидуально. При этом система не уведомляет пользователя о начале торгов: ни по электронной почте, ни по СМС.

После завершения торгов победителю необходимо оплатить остаточную стоимость лота в течение 10 дней. Если участник лот не оплачивает, торги признают несостоявшимися.

Как проходят торги на Сетам Скриншот

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Журналисты решили купить телефон Nokia за 6,66 грн, заплатили гарантийный взнос – 33 копейки и 3 грн комиссии банку. В ходе аукциона стоимость телефона взлетела почти на 2 грн. (+23%). А в финальной части торги напоминали лотерею – выиграть мог любой, кто сделал ставку в последнюю секунду.

После формирования протокола были оплачены остаток стоимости гаджета, комиссия банку и вознаграждение Сетаму. Статус лота сменился на “Составление акта“. В службе поддержки пояснили, что это сущая формальность – продавец подготовит бумаги и отправит их “Укрпочтой“ по указанному адресу регистрации.

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На сайте OpenMarket обозначено, что эта часть процесса должна занимать не более 5 дней. Однако даже спустя 2 недели акт неполучен.

Сам акт интересовал мало, куда важнее было договориться о передаче имущества из Хмельницкого в Киев. Все же ехать за копеечным телефоном своим ходом, или выписывать на кого-то из местных нотариальную доверенность, чтобы тот забрал аппарат у исполнителей, было бы слишком накладно.

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К счастью, исполнители согласились взять на себя хлопоты по отправке. При условии, что покупатель оплатит услуги курьера. Чтобы тот приехал к ним в офис и оформил отправку.

В конечном итоге телефон стоимостью 6,66 грн. обошелся в 82 грн. 74 копейки, не считая затрат на многочисленные звонки на городские номера службы поддержки Сетам и исполнительной службы (еще около 10 грн.)

Ранее сообщалось о том, на что украинцы тратят деньги в интернете.