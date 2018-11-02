Поймал рыбу – плати 48 тысяч: Какие штрафы грозят браконьерам в Украине
В Украине в связи с зимовкой стартовал сезонный запрет на вылов рыбы (в этот период она становится легкой добычей для браконьеров). Соблюдение порядка контролирует рыбоохранный потруль.
Об этом сообщают Подробности.
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Инспекторы рассказали о самых популярных орудиях вылова среди нарушителей.
“Грубые нарушения - это применение запрещенных орудий (взрывчатых средств, электротока, сеток)“, - сообщил Юрий Яць, главный государственный инспектор Киевского рыбоохранного патруля.
Если это сетка - рыба уничтожается массово, а если драч - одну рыбу может он поднять, а другую повредить
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Хороший клев в сезонный запрет влетит в копеечку. Плотва - 85 гривен за хвост, щука - 340, сом - 425 гривен, судак потянет более чем на полтысячи. А самый дорогой вылов, традиционно - краснокнижный.
“Стерлядь пресноводная за один хвост потянет на 48 тысяч гривен“, - предупредил Юрий Яць, главный государственный инспектор Киевского рыбоохранного патруля.
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В прошлом году рекордный штраф за незаконную рыбалку перевалил за 200 000 гривен. Браконьера задержали на Каневском водохранилище.
“Когда видят, знают, что убытки будут большие - рыбы много - начинают бежать“ – отметил инспектор.
Ранее сообщалось о том, как в Украине будет работать налог на авто, старше 5 лет.
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