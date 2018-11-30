Отдых в Альпах: Сколько придется потратить украинцу

Горнолыжные курорты в Альпах считаются одними из самых лучших в мире.

Уже сейчас украинцы активно планируют зимний отдых, ведь при раннем бронировании удается прилично сэкономить. Что делать в Доломитовых Альпах, где жить и сколько придется потратить – читайте далее.

Об этом сообщают Вести.

Читай также: Новогодняя ночь в Украине или заграницей: цены

Дешевле всего проживание в зоне Val di Fassa. Здесь номер на двоих обойдется от 30 евро за ночь (960 грн). Чуть подороже жилье в Pozza di Fassa – 50 евро или 1600 грн.

Для начинающих лыжников подойдут трассы в Val di Fiemme, Val di Fassa, Val Gardena, а более опытные оценят такие маршруты: Sella Ronda, Kronplatz, Val Di Fassa/Carezza, Sextner Dolomiten, Val Di Fiemme/Oberggen, San Martino Di Castrozza/Rolle Pass, Civetta. Также в Доломитах можно посетить термальные источники в Pozza di Fassa - Terme Dolomia. Цена составляет от 10 евро (320 грн).

Дополнительно можно посмотреть Верону (амфитеатр Арена ди Верона, мост Скалигеров, смотровая площадка Сан-Пьетро), Больцано и Милан.

Читай также: Сколько стоит романтическое путешествие в Париж

Особенностью катания в Доломитовых Альпах является единый ски-пасс My Dolomiti Skicard. Это значит, что 438 подъемников на 12 зонах катания доступны при покупке одного абонемента.

Недельный ски-пасс для взрослых/детей/пенсионеров: в начале сезона с 30.11.2018 по 22.12.2018 - €258/180/232; в высокий сезон с 23.12.2018 по 06.01.2019 и с 03.02.2019 по 16.03.2019 стоит €322/225/290; в основной сезон с 07.01.2019 по 02.02.2019 и с 17.03.2019 по 07.04.2019 - €290/201/261.

Аренда горнолыжного оборудования:

комплект лыжника (лыжи, горные ботинки, палки) - от €93 в неделю (2976 грн);

комплект сноубордиста (доска, ботинки) - от €129 в неделю (4128 грн).

Ближайшие аэропорты Верона, Милан, Венеция: из Киева летают авиакомпании МАУ, Ernest Airlines.

Ранее сообщалось о том, как провел лето нардеп Лешенко.