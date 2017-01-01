В Украине хотят ввести налог на посылки из-за границы - СМИ

Планируется ввести 20%ти налог на международные посылки, стоимостью выше 22 евро.

На данный момент таможенным налогом облагаются только те заграничные посылки, которые превышают стоимость 150 евро. Но в правительстве начали обсуждение о 20% налоге на все иностранные товары суммой выше 22 евро.

Читай также: США снизят налоги для среднего класса на 10%

Об этом сообщают Сегодня.

В прошлом этот законопроект был отклонен из-за общественного недовольства. Сейчас люди реагируют также:

“Если примут эту норму, для моих доходов и кошелька это будет очень ощутимо. А альтернативы этому качеству я здесь не могу найти“, – говорит Вячеслав, покупатель импортных витаминов за 38 евро.

Читай также: Украинцы заплатили почти 600 млн налога на недвижимость

Такого же негативного мнения и крупные почтовые компании Украины, ведь они прогнозируют, что при введенном законе заказы сократятся, а люди просто станут покупать товары с худшим качеством.

“Видим по нашей статистике, что товары, покупаемые, например, в США или Европе, имеют средний чек в 75-80% случаев выше, чем 22 евро. Значит, все эти посылки, покупки будут облагаться НДС, что приведет к увеличению их стоимости на 20-30%“, – говорит Ирина Холод, директор по маркетингу почтовой компании.

Эксперты также отмечают, что такие нормы есть и в странах Евросоюза, но условия у нас не схожи.

Читай также: Пускай Порошенко и Гройсман сами попробую выжить на минимальную пенсию – Разумная сила

“Во-первых, давайте не будем забывать о среднеевропейском доходе. А во-вторых, о том, что там есть мощная национальная производственная база, которая сама может предложить рынку альтернативную продукцию“, – уточняет Сергей Доротич, эксперт по налоговой политике.

В свою очередь, народный депутат Максим Курячий утверждает, что такого законопроекта нет в профильном парламентском комитете.

“Такие законопроекты могут идти только по решению правительства. На сегодняшний день такой законодательной инициативы нет. ... Ни один разумный человек не пойдет на уменьшение необлагаемой стоимости международного почтового пересилення до 22 евро“, – рассказывает Курячий.

Ранее сообщалось, что Киевсовет повысил налог на недвижимость.