Как питаются украинцы за 3 тыс грн в месяц: Инфографика

В среднем украинцы тратят 3086 гривен в месяц на продукты. Что входит в рацион?

Рыба и мясо – это главное блюдо в тарелке украинца, на него уходит 16% расходов, примерно 496 гривен. Молочные продукты занимают 10% и обходятся в 298 гривен. На овощи и картофель в среднем украинцы тратят 174 гривны, а на хлеб – 153. Почти столько же, 152 гривны, уходит на кондитерские изделия.

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Об этом рассказали Сегодня.

Менее всего украинцы потребляют фрукты, яйца и сахар. Это 83 грн, 58 грн и 30 грн в среднем ежемесячно.

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Президент ассоциации диетологов Украины Олег Швец утверждает, что было бы полезнее заменить хлеб фруктами, и сократить потребление кондитерских изделий, а также вместо твердых сыров и сметаны потреблять больше молока и кефира.

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“В среднем на каждого приходится 123 г фруктов в день, а правильно будет съедать до 300 г, — говорит диетолог. — Овощей и картофеля в сумме выходит 493 г в день (280 + 213 г), но полезнее, если половину картофеля заменить бобовыми — фасолью, горохом. Картофель также нужен, он источник калия. А вот количество хлеба стоит урезать вдвое, как и кондизделий, что также сократит потребление сахара, которого каждый украинец съедает в день почти в четыре раза больше нормы — 93 г при рекомендованных 25 г, максимум 50 г“ – делится Олег.

Инфографика представлена на анализе дневного рациона журналистов Сегодня.

Месячный рацион среднего украинца Сегодня

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