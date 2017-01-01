При установке солнечных панелей можно заработать до 15 тыс грн в месяц

Как и по какой цене можно получить энергонезависимость и при этом заработать.

Солнечные панели перестали быть мифом о энергонезависмости. В этом году в 2,5 раза больше украинцев перешли на солнечную энергию, то есть около 3 тысяч семей уже энергонезависимы.

Об этом сообщает UBR.

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На солнечной энергии можно не только сэкономить, а и заработать – продается она по “зеленому“ тарифу за 18,09 евроцентов/кВт*ч.

Пару лет назад стоимость солнечной панели в Украине была на 10% больше, сейчас цифры идут на спад. Это связано и с технологическим прогрессом, и с ростом конкуренции среди компаний-производителей.

Как окупается солнечная энергия в Укриане UBR.ua

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“В 2018 году ситуация следующая: китайские модули той же компании JASolar на второе полугодие стоят $0,5-0,6, а европейские панели Sharp можно приобрести по $0,7-0,8/Вт. Стоимость фотомодуля зависит от типа кремния поли- или монокристаллического, от технологии нанесения токособирающих шин (4 ВВ, 5ВВ или 12ВВ) и от размера самого модуля либо 60 селов, либо 72 села, соответственно в размере 1,6 м на 1 м и 2 м на 1 м“, — уточнила Маргарита Чиненова специалист по альтернативным источникам электроэнергии, коммерческий директор «ИК “Термотехнологии“.

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Если обращать внимание на соотношение цены и качества, то при покупке и установке панелей фирмы Amerisolar цена будет составлять от 0,3 долларов за 0,4/Вт.

Траты на станцию в Запорожской области UBR.ua

Такая солнечная энергия окупается приблизительно за 4-6 лет, в зависимости от мощности панелей и личного потребления. При такой экономии за собственные нужны платить не приходиться, а также при доплате от государства, то есть стоимость экономии и заработка составляет около 15 тыс гривен.

Типы солнечных электростанций UBR.ua

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Для того, чтобы установить солнечную панель разрешения или согласования не требуется. А для подключения “зеленого“ тарифа нужно подвести нужную мощность к жилищу, произвести покупку необходимого оборудования и установить ее на своей территории (обычно это крыши, но также устанавливают на сарае или на навесе).

Дальше необходимо предоставить пакет документов для оформления тарифа в местный РЕС (взять можно на любом сайте Облэнерго) и установить двунаправленный узел учета для взаимозачета с энергоснабжающей компанией.

Для продажи по “зеленому“ тарифу нужно после установки написать отдельное заявление в местом РЕС, где необходимо указать все свои данные, а также данные установки, и номер счета для перечисления денег за проданную энергию.

Ранее сообщалось, что во Львовской области открыли первую солнечную электростанцию.