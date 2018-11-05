Налог на посылки: Что ждет украинцев

Чиновники предложили обложить налогом в 20% все посылки стоимостью большее 22 евро.

В СМИ появилась информация о том, что в Кабмине предложили законопроект, касающийся налогообложения всех почтовых посылок дороже 22 евро. Как изменится рынок, если законопроект примут – читай далее.

Об этом сообщает Страна.

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Стоит отметить, что налоги на посылки в Украине в любом случае будут. С нового года вступают в силу поправки в Налоговой кодекс, принятые в декабре 2017 года. Это так называемая норма о трех посылках, согласно которой украинцы смогут получать без налогов не более трех почтовых отправлений в месяц до 150 евро каждая. За все, что свыше этой планки, придется платить 20% НДС.

Купленная на Amazon куртка за 200 евро в Украине будет стоить уже 220 евро. Тогда скандальную норму отсрочили на год (до января 2019 года), чтобы ГФС смогла отработать систему учета посылок и контроля за уплатой налогов

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Главный аргумент сторонников налогов для посылок – борьба с контрабандой. К примеру, эксперты утверждают, что до 80% техники Apple завозится в Украину по серым схемам, в том числе и через почтовые отправления, которые оформляются на частных лиц. Ситуация не изменилась и после того, как компания "Asbis Украина" (кстати, член АПИТУ) получила статус официального импортера Apple. И такие схемы работают по большинству марок техники, одежды и обуви. Посылочная схема позволяет экономить 20% на налогах, в итоге дешевый товар оседает в небольших интернет-магазинах, а крупные сети, которые платят налоги, не могут конкурировать с ними по цене. В итоге, как подсчитали эксперты, бюджет теряет до 3,6-4 млрд гривен в год.

Но рядовым гражданам придется платить за посылки по полной.

"Сегмент посылок до 22 евро является ходовым в основном для товаров из Китая. По данным NP International, отправлений из Китая стоимостью до 22 евро – 80%. В то же время 75% посылок из Европы и 80% из США – дороже 22 евро. Приобретают в основном одежду, обувь, детские товары и электронику. Поэтому со снижением безналогового лимита на импорт до 22 евро произойдет существенное падение по доставкам из США и Европы. Украинцам станет невыгодно покупать товары на европейских и американских сайтах, потому что стоимость таких товаров увеличится на 20-30% из-за налогов. А весь этот объем перейдет от белых компаний к серым перевозчикам", – пояснили на "Новой почте".

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"22 евро – это порядка 700 грн. Что на них можно купить, кроме разве что сувениров или аксессуаров для телефона. Средний чек за одежду, обувь и технику колеблется от 22 до 150 евро. Причем налоги придется платить не только за покупки, но и за подарки, которые вам перешлют ваши родные из-за границы", – говорит акционер почтового оператора Meest China Вячеслав Лысенко.

Впрочем, как раз в китайских интернет-магазинах есть где разгуляться. На 700 грн на AliExpress можно купить два женских летних платья (по 250 грн) или теплый свитер (600 грн). По скидкам за 300 грн сейчас продается также сушка для нанесения гель-лака, за 30 грн – закаленная пленка для экрана мобильного телефона, за 100 грн – электронный тонометр, есть широкий выбор детских игрушек по 20-100 грн. И это в разы дешевле, чем в наших магазинах.

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Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко считает, что даже с налогами товары из заграничных интернет-магазинов останутся дешевле, чем у нас. Поэтому от онлайн-шопинга украинцы вряд ли откажутся. "На зарубежных площадках есть скидки до 80% – цены на детские вещи стартуют от 2 евро, а куртку реально купить за 4,5 евро. Это намного дешевле, чем аналогичные вещи у нас. Но, понятно, что одежду со скидкой в 20% покупать уже не имеет смысла – новый налог попросту "съест" этот дисконт. Поэтому покупать не перестанут, но объемы, возможно, и снизятся", – говорит он.

Ранее сообщалось, что Киевсовет повысил налог на недвижимость.