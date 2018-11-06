Как в Киеве: Цену на проезд в Тернополе повысили до 9 гривен

В целом, стоимость проезда в общественном транспорте Тернополя выросла на 200%.

Власти Тернополя повысили тариф на проезд в троллейбусах с 3 до 8 гривен, а в маршрутках с 4 до 9 грн. Стоимость выросла на более, чем 200%.

Об этом сообщают ФАКТЫ. ICTV.

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Горожане выступили против рекордного повышения цен и устроили протест. Местные жители жалуются на состояние маршруток и хамство водителей.

Протесты длились 2 дня. Городской глава пошел навстречу пассажирам и пообещал вернуть прошлые тарифы.

Ранее сообщалось о том, что цены на проезд в Киеве повысятся еще больше. На городских маршрутах стоимость проезда повысится на 1-3 грн, на пригородных на 10-20.