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Как в Киеве: Цену на проезд в Тернополе повысили до 9 гривен

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В целом, стоимость проезда в общественном транспорте Тернополя выросла на 200%.
Состояние общественного транспорта в Тернополе оставляет желать лучшего
Состояние общественного транспорта в Тернополе оставляет желать лучшего
Скриншот видео

Власти Тернополя повысили тариф на проезд в троллейбусах с 3 до 8 гривен, а в маршрутках с 4 до 9 грн. Стоимость выросла на более, чем 200%.

Об этом сообщают ФАКТЫ. ICTV.

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Горожане выступили против рекордного повышения цен и устроили протест. Местные жители жалуются на состояние маршруток и хамство водителей.

Протесты длились 2 дня. Городской глава пошел навстречу пассажирам и пообещал вернуть прошлые тарифы.

Ранее сообщалось о том, что цены на проезд в Киеве повысятся еще больше. На городских маршрутах стоимость проезда повысится на 1-3 грн, на пригородных на 10-20.

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Теги: цены, проезд, киев, тернополь, маршрутки, общественный транспорт, троллейбус
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Комментариев (1)
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Goga19041984    06.11.2018, 11:53
Оценка:  +1
Goga19041984
регион "свободовцев", а че норм пусть почувствуют европу у себя дома при том что средняя з/п этого региона нищенская.
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