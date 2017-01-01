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Тест-драйв квартир: Как в Киеве проверяют жилье

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В Киеве начали тестировать жилье, перед тем как арендовать.
Как работает тест-драйв квартиры в Киеве
Как работает тест-драйв квартиры в Киеве
depositphotos.com

Аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоит от 6 тыс грн в месяц. При этом появилась новая тенденция, набирающая популярность – потенциальный съемщик живет некоторое время в квартире, перед тем как заплатить за аренду.

Об этом сообщают Сегодня. 

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Например, украинка София, которая проживает в Киеве, просит владельца у него пожить два-три дня, перед тем как платить аренду:

“Я считаю, что это очень удобно. Могу посмотреть шумят ли соседи, есть ли горячая вода и отопление“, - рассказывает София. 

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Роман Джура путешествует по миру и утверждает, что практика проживания в квартире до съема распространена практически во всех странах. Там это называют – тест-драйв жилья.

“Каждый раз аренда жилья без подобного тест-драйва - это кот в мешке и очень много неудобств“, - говорит Роман. Он всегда проверяет жилье, перед тем как его арендовать. 

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Юристы в Украине такой способ проверки поддерживают, но предупреждают о хитростях украинских владельцев квартир.

Например,Николай Хахула рекомендует составлять акты, которые уберегут потом от неприятностей, если вдруг мебель или техника окажется испорченной. 

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“Чтобы не платить за чужое имущество в случае его повреждения, в первую очередь, надо заключить акт приема-передачи квартиры. В акте приема-передачи четко указать характеристики имущества, количество, какое имущество передается, в каком оно состоянии“, - говорит Хахула.

Ранее сообщалось, что в Украине растут продажи квартир.

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