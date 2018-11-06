В США показали бюстгальтер за миллион долларов

Обладательницей драгоценного белья оказалась шведская модель Эльза Хоск.

В Нью-Йорке состоялась презентация бюстгальтера Victoria's Secret, стоимостью в 1 миллион долларов. Изделие украшено 2100 бриллиантами Swarovski.

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Эксклюзивный бюстгальтер выполнен в стиле бралет (мягкий, без косточек). Также производитель выпустит упрощенную версию изделия - цена около 250 долларов.

Ранее сообщалось о том, что в Disney начали продажу украинских конструкторов по 50 долларов.