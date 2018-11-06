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В США показали бюстгальтер за миллион долларов

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Обладательницей драгоценного белья оказалась шведская модель Эльза Хоск.
Основа серебряная, работа длилась 630 часов
Основа серебряная, работа длилась 630 часов
Getty Images

В Нью-Йорке состоялась презентация бюстгальтера Victoria's Secret, стоимостью в 1 миллион долларов. Изделие украшено 2100 бриллиантами Swarovski.

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Эксклюзивный бюстгальтер выполнен в стиле бралет (мягкий, без косточек). Также производитель выпустит упрощенную версию изделия - цена около 250 долларов.

Ранее сообщалось о том, что в Disney начали продажу украинских конструкторов по 50 долларов.

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Теги: сша, бюстгальтер, Эльза Хоск
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ecvilibrum    06.11.2018, 16:53
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ecvilibrum
лям і 250 баксів)
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