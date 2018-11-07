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Как оплатить коммунальные, если субсидия еще не начислена

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В ноябре субсидия в квитанции может не фиксироваться.
Как оплачивать счета в ноябре, если не зачислены субсидии
Как оплачивать счета в ноябре, если не зачислены субсидии
depositphotos.com

Если в ноябре в квитанции государственная помощь еще не отображена, она все равно будет начислена. Как же тогда платить по счетам?

С этим разбирались Domik.ua. 

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На предоставление субсидий влияет также скорость работы Минсоцполитики. Они говорят, что большое количество заявок не позволяет вовремя сделать перерасчет для передачи местным органам власти.

Стоит отметить, что даже, если начисления не были произведены в этом месяце, то субсидии все равно начисляются с момента подачи заявления и пакета документов. 

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То есть, помощь все равно будет начислена, даже если она не указана в ноябрьской квитанции. Но лучше оплатить обязательный платеж по субсидии, который был рассчитан еще в сентябре 2018 года.

Сумма перерасчета будет составлять не менее 15% от общего заявленного дохода всех членов семьи. 

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10% оплачивают пенсионеры и нетрудоспособные лица. Также не больше 10%-ти платят люди с ограниченными возможностями и/или несовершеннолетние.

Все остальное оплачивает государство.

Ранее сообщалось, что резервы Украины выросли впервые за полгода.

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Теги: квитанции, квитанции на оплату коммунальных услуг, счета, счета коммуналка, субсидии, субсидии 2018 украина, получение субсидий
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Пепито    07.11.2018, 14:23
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Пепито
никак не платить.платежки отправлять Пид орошенко
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