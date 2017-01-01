"Горящие туры": Плюсы и минусы дешевых путевок

Кому подходят "горящие туры" и в чем их секрет.

Все за и против "горящих туров" depositphotos.com

Есть несколько причин, почему на туры дают скидки и ставят низкие цены. Одна из них – это массовость направления полетов. Например, в Египет, Турцию или Грецию летают чаще всего, и если самолет не заполнен – компания несет убытки. Вторая причина – заселение номеров в отелях, от которых отказались после брони.

Читай также: Отдых в Альпах: Сколько придется потратить украинцу

Ничего плохого в горящих турах нет, но не всем они подходят.

В этом разбирались Вести.

Читай также: Новогодняя ночь в Украине или заграницей: цены

Горящие туры появляются во время низкого сезона. Например, в Египте их чаще можно “выловить“ летом или в феврале, а в Турции в октябре или апреле. Можно также купить тур перед или после праздников, когда поток туристов заметно снижается, например, после католического Рождества и до Нового года.

Читай также: Сколько стоит путевка на Новый год-2019

При таких условиях горящие туры подходят людям, готовым быстро “сорваться с места“. Чаще всего это бюджетные туристы или молодежь.

Всегда нужно помнить, что требования к отелю не должны быть особенными, так как часто это “удача“ - никогда не знаешь, в какой отель попадешь. Можно оказаться в фешенебельном отеле по низкой цене, или же в отеле, рядом со стройкой, или далеко от моря.

Читай также: Сколько стоит романтическое путешествие в Париж

Нужно уточнять у агента все детали, включая авиакомпанию, которая будет осуществлять перелет, так как можно попасть на авиаперевозчика с 30-40% задержек рейсов и улететь не вовремя.

Ранее сообщалось, что делать, если украли банковскую карту за границей.