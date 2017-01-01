"Барахло" по цене квартиры: Сколько в Украине зарабатывают на антиквариате

Барахолки в Украине развиты не так сильно, но у них есть большие перспективы.

Казалось бы, на первый взгляд, старье может стоить целое состояние. Как и что продавать, чтобы получить большую прибыть, разбирался UBR.

Самыми “ходовыми“ товарами среди барахла являются старинные книги, украшения и даже игрушки. Но сперва их нужно показать оценщику, чтобы тот назначил примерную сумму.

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“Для того, чтобы принять решение о покупке антиквариата, как объекта инвестирования или коллекционирования, необходимо обязательно проверить его подлинность (получить атрибуцию и искусствоведческую экспертизу) и уже с этим пакетом документов можно обращаться к оценщику для определения стоимости“, - сообщил Алексей Мухин, вице-президент Союза экспертов Украины, сертифицированный оценщик.

Оценить обороты блошинных рынков практически невозможно, потому что часто цена составляется “с головы“ и зависит также от потребностей и спроса. Но можно попытаться найти настоящий клад и продать его в три, а то и в пять раз дороже после реставрации.

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Но часто продавцы, которые обычно ставят цену на товар, например, в 200 гривен, узнают в лице покупателя антикварщика и тогда придется выложить 1 тыс грн.

“Можно попытаться оценить объем рынка исходя из продаж на аукционах. Но вряд ли она покажет реальную картину. Это лишь вершина айсберга. Последние четыре года рынок антиквариата в Украине переживает не лучшие времена, так как культура коллекционирования в Украине и России одна, и рынок, по большому счету был единым. После “разрыва отношений“ цены на большинство предметов коллекционирования в Украине заметно просели“, — заметили специалисты сервиса онлайн оценки антиквариата amgo.com.ua.

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Такими же популярными для продажи являются самовары, иконы, монеты, статуэтки, а также, очень популярный сейчас – янтарь.

“На сегодняшний день старые непрозрачные бусы из натурального янтаря, с бусинами круглой формы, вполне могут стоить 40-70 тыс грн при весе более 80 грамм. Также рекомендуем обратить внимание на старые советские игрушки. Заметно выросли в цене куклы, модели авто, железные грузовики, солдатики. Хорошая паричковая кукла из папье-маше вполне может стоить 2,5-4 тыс грн, а за старый жестяной грузовик иногда можно выручить и все 5 тыс грн“, — обратили внимание в amgo.com.ua.

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Необычным, но ценным товаром является и педальное детское авто. Например, за такую машину родом из 50-х можно получить 50 тыс гривен, даже если она будет в плохом состоянии.

Люди готовы платить и за наклейки, вкладыши, жвачки и картриджи к приставкам. Часто они ищут конкретные изображения или игры.

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Не очень распространенные, но набирающие оборот, автографы знаменитостей тоже могут принести прибыль. Самое нужное в этом случае – автограф под собственноручно написанным пожеланием.

А вот автографы спортсменов, например, на клюшках, мячах или ракетках, могут принести от нескольких сотен до десятков тысяч долларов.

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“Спрос на редкие автографы есть у достаточно ограниченного круга людей в Украине. Лоты, как правило, стартуют от $500 до $50 000. К примеру, недавно на аукционе автограф боксера Мухаммеда Али продали за $55 тысяч. Вещи с подписями Кличко, Свитолиной, Андрея Шевченко можно приобрести примерно за $200-300. Важна также и распространенность автографов. Например, спортсмены раздают их направо-налево, а вот, скажем, автограф Амосова должен стоить дороже, потому что он редкий“, — рассказал известный коллекционер Александр Крылов.

На подписи, как и на остальные ценные вещи, нужна оценка и экспертиза. Услуги оценщиков автографов в Украине стоят от 1 тыс долларов.

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