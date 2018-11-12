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Новогодний стол 2019: Сколько придется потратить и как сэкономить

Комментариев: 2
Что лучше купить ближе к празднику, а что приобрести сейчас.
Во сколько обойдется Новый год 2019 и как сэкономить
Во сколько обойдется Новый год 2019 и как сэкономить
depositphotos.com

Цены на новогодний стол в ночь с 2018 на 2019 возрастут на 20% по сравнению с прошлым годом. Что можно купить ближе к празднику, а что стоит купить уже сейчас, разбирались Сегодня. 

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Такой высокий процент появится от подорожания цен на продукты (за год стоимость выросла на 17-17,5%), на спиртное (выросла до 24-25%), и из-за инфляции, которая к новому году будет на уровне 10,1%.

По сравнению с прошлыми ценами, в этом году за новогодний стол на шестерых взрослых (по 3 бутылки шампанского и коньяка, оливье, и холодные/горячие закуски) придется заплатить 3500 гривен, когда в прошлом году такой стол обходился 2900 грн. 

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Конечно же, ожидается и подъем цен просто по случаю праздника, поэтому не скоропортящиеся товары рекомендуют покупать сейчас.

“Если взять целую головку сыра (1,5—2 кг) выдержки 12 месяцев и более, то она не испортится в холодильнике 3—4 месяца. Пока цена на нее 280—320 грн/ кг, в зависимости от сорта, но перед Новым годом спрос вырастет, цена тоже, на 30—40 грн/ кг“ - поделилась продавец рынка “Столичный“ под Киевом Ольга. 

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В список таких товаров входят колбаса, сыры, а также спиртное. В то же время эксперты советуют положиться на предновогодние скидки и акции на шампанское и различные соки.

Ранее сообщалось, цены в новогоднюю ночь в Украине и заграницей.

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Теги: новогоднее меню, новогоднее блюдо, новогоднее застолье, новогодний стол, цены на еду украина, стоимость продуктов
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.11.2018, 14:01
Оценка:  -3
гость
Сосать на минимальную зарплату будем, а не стол накрывать !!!
гость  (аноним)  12.11.2018, 13:06
Оценка:  -2
гость
Празднование нового года 31 декабря было установлено декретом Ленина. ДОЛОЙ! Праздновать только католическое рождество. 7января с получением автофекалии тоже под запрет попадет!
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