Новогодний стол 2019: Сколько придется потратить и как сэкономить

Что лучше купить ближе к празднику, а что приобрести сейчас.

Во сколько обойдется Новый год 2019 и как сэкономить depositphotos.com

Цены на новогодний стол в ночь с 2018 на 2019 возрастут на 20% по сравнению с прошлым годом. Что можно купить ближе к празднику, а что стоит купить уже сейчас, разбирались Сегодня.

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Такой высокий процент появится от подорожания цен на продукты (за год стоимость выросла на 17-17,5%), на спиртное (выросла до 24-25%), и из-за инфляции, которая к новому году будет на уровне 10,1%.

По сравнению с прошлыми ценами, в этом году за новогодний стол на шестерых взрослых (по 3 бутылки шампанского и коньяка, оливье, и холодные/горячие закуски) придется заплатить 3500 гривен, когда в прошлом году такой стол обходился 2900 грн.

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Конечно же, ожидается и подъем цен просто по случаю праздника, поэтому не скоропортящиеся товары рекомендуют покупать сейчас.

“Если взять целую головку сыра (1,5—2 кг) выдержки 12 месяцев и более, то она не испортится в холодильнике 3—4 месяца. Пока цена на нее 280—320 грн/ кг, в зависимости от сорта, но перед Новым годом спрос вырастет, цена тоже, на 30—40 грн/ кг“ - поделилась продавец рынка “Столичный“ под Киевом Ольга.

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В список таких товаров входят колбаса, сыры, а также спиртное. В то же время эксперты советуют положиться на предновогодние скидки и акции на шампанское и различные соки.

Ранее сообщалось, цены в новогоднюю ночь в Украине и заграницей.