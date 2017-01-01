Монетизация субсидий будет длиться целый год - СМИ

Владимир Гройсман объяснил, какие этапы ждут украинцев при монетизации субсидий.

Гройсман объяснил, как и когда будут монетизировать субсидии depositphotos.com

Владимир Гройсман заявил, что Кабмин теперь будет выплачивать субсидии “живыми“ деньгами. Но получить выплату можно будет в несколько этапов, и только ту сумму, которая была сэкономлена на оплате ЖКУ по итогам сезона.

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Об этом сообщили Сегодня.

Первым этапом будет открытие лицевых счетов в банках. До 1 мая 2019 года планируется открыть счета только для “новичков“ (примерно 150 тыс человек), так как общее количество субсидиантов составляет 5 млн.

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“Следующий этап — перевод всех на лицевые счета. Именно туда будем направлять доплату государства за уплату жилкомуслуг, а уже оттуда средства должны попадать к теплопоставщикам и другим поставщикам комуслуг“, — уточнил премьер.

То есть второй этап – выплата тем, у кого нет платежей за отопление (почти 2 млн человек). Заключительный этап состоится до 1 октября, где “монетизируют“ всех остальных.

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Андрей Рева, министр соцполитики, напомнил, что сейчас монетизация совершается только на отопление. Так, люди, которые сэкономили на 100 куб м газа меньше нормы получат 700 грн на руки, и те, кто сэкономил более 150 кВт-ч электричества получат 130 гривен.

Сейчас Рева уверяет, что в 2019 году будут выдавать всю стоимость экономии, но после отопительного сезона. По его мнению, это будет стимулировать людей экономить тепло и свет, а также утеплять дома.

Ранее сообщалось, как оплатить коммунальные, если субсидия еще не начислена.