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"Рассчитывайся картой": Киевский метрополитен перешел на безнал

Комментариев: 1
Теперь в метро оплатить проезд можно банковской картой.
В метро Киева можно будет рассчитываться банковской картой
В метро Киева можно будет рассчитываться банковской картой
Обозреватель

В метрополитене столицы установили банковские терминалы, которые позволят оплатить проезд или пополнить проездную карту безналичным расчетом.

Об этом написали в Facebook группе КП “Киевский метрополитен“.

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Проект состоялся в партнерстве с Укрсиббанком.

С 13 по 24 ноября будет проходить период технической настройки, но уже после метрополитен обещает перейти в режим полного функционирования. 

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Единственное, что нельзя будет оплатить банковской картой, это жетоны. Метро планирует вывести их из оборота полностью.

В процессе доработки находится и функция записи MetroPass, которая работает только на станции “Кловская“.

Ранее сообщалось, что Кличко и КГГА воплощают проекты метро на Троещину и Виноградарь.

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Теги: метрополитен, метрополитен киев, метро, метро Киева, Киевское метро, оплата картой, безналичный расчет, безналичные платежи
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.11.2018, 15:20
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гость
Мелкие воришки! С КАКОГО переляку я должен ради неск. разовых поездок производить ПРЕДОПЛАТУ на месяц(неделю, год, какая разница- ПРЕДОПЛАТУ) вперед?! Кто вообще интересовался мнением потребителей(пассажиров)? Или из-за БАБЛА можно пойти на любое! преступление?(по - моему Маркс).
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