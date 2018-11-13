"Рассчитывайся картой": Киевский метрополитен перешел на безнал

Теперь в метро оплатить проезд можно банковской картой.

В метро Киева можно будет рассчитываться банковской картой Обозреватель

В метрополитене столицы установили банковские терминалы, которые позволят оплатить проезд или пополнить проездную карту безналичным расчетом.

Об этом написали в Facebook группе КП “Киевский метрополитен“.

Читай также: “Титушки“ Кернеса будут охранять метро за 27 миллионов – СМИ

Проект состоялся в партнерстве с Укрсиббанком.

С 13 по 24 ноября будет проходить период технической настройки, но уже после метрополитен обещает перейти в режим полного функционирования.

Читай также: В метро Рима украинцы устроили драку

Единственное, что нельзя будет оплатить банковской картой, это жетоны. Метро планирует вывести их из оборота полностью.

В процессе доработки находится и функция записи MetroPass, которая работает только на станции “Кловская“.

Ранее сообщалось, что Кличко и КГГА воплощают проекты метро на Троещину и Виноградарь.