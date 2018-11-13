"Рассчитывайся картой": Киевский метрополитен перешел на безнал
В метрополитене столицы установили банковские терминалы, которые позволят оплатить проезд или пополнить проездную карту безналичным расчетом.
Об этом написали в Facebook группе КП “Киевский метрополитен“.
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Проект состоялся в партнерстве с Укрсиббанком.
С 13 по 24 ноября будет проходить период технической настройки, но уже после метрополитен обещает перейти в режим полного функционирования.
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Единственное, что нельзя будет оплатить банковской картой, это жетоны. Метро планирует вывести их из оборота полностью.
В процессе доработки находится и функция записи MetroPass, которая работает только на станции “Кловская“.
Ранее сообщалось, что Кличко и КГГА воплощают проекты метро на Троещину и Виноградарь.
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