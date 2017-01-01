Зеленский и Притула: Сколько стоят услуги звездных ведущих в Украине
Всего через месяц в Украине будут проводить новогодние корпоративы. К празднику нужно готовиться заранее, особенно, если речь идет о привлечении звездных артистов. Сколько платят украинским артистам – читайте далее.
Об этом сообщают Вести.
Увидеть Владимира Зеленского на своем корпоративе в качестве ведущего хотят очень многие.
Сумма, которую заказчики готовы выложить за главного ”квартальца” колеблется от $25 тыс до $30 тыс. Но Владимир все равно отказывается, – сказали в одном из ивент-агентств
Читай также: Новогодний стол 2019: Сколько придется потратить и как сэкономить
Вторым по востребованности, о ком чаще всего спрашивают заказчики, стал Евгений Кошевой. За его участие в вечеринке заказчики готовы заплатить от $15 тыс до $20 тыс. В результате, Зеленский и Кошевой являются самыми дорогими, но, при этом, трудно доступными из-за занятости.
Ефросинина – самая дорогая ведущая, а Притула постоянно растет
А вот из тех, кого заполучить реально – самыми дорогими оказались Сергей Притула и Маша Ефросинина. Причем, для Сергея это заметный рост – еще пару лет назад он стоил $7 тыс., но после того, как Притула очень хорошо провел уже два нацотбора на Евровидение, за ним закрепилась слава лучшего шоумена, и его гонорар уже достигает $10 тыс.
Гонорар
Читай также: ТОП-5 захватывающих фильмов про бизнес и деньги
Вслед за Ефросининой и Притулой идет Юрий Горбунов, который также весьма востребован, причем, достаточно давно. Но если в последние несколько лет его гонорар практически не менялся и составлял $5 тыс, то теперь он вырос до $8 тыс.
Лига эконом-класса
Впервые в рейтинг новогодних ведущих,попали Александр Скичко и Артем Гагарин. Скичко готов провести корпоратив за $3 тыс, а воспитанник все того же “Квартала” Гагарин – за $2 тыс.
Ранее сообщалось о том, что куртку Майкла Джексона продали за 298 тысяч долларов.
Полная версия правил