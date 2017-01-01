Зеленский и Притула: Сколько стоят услуги звездных ведущих в Украине

В ивент-агентстве сообщили, что услуги Владимира Зеленского в качестве ведущего на новогоднем корпоративе обойдутся в 25-30 тысяч долларов.

Всего через месяц в Украине будут проводить новогодние корпоративы. К празднику нужно готовиться заранее, особенно, если речь идет о привлечении звездных артистов. Сколько платят украинским артистам – читайте далее.

Об этом сообщают Вести.

Увидеть Владимира Зеленского на своем корпоративе в качестве ведущего хотят очень многие.

Сумма, которую заказчики готовы выложить за главного ”квартальца” колеблется от $25 тыс до $30 тыс. Но Владимир все равно отказывается, – сказали в одном из ивент-агентств

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Вторым по востребованности, о ком чаще всего спрашивают заказчики, стал Евгений Кошевой. За его участие в вечеринке заказчики готовы заплатить от $15 тыс до $20 тыс. В результате, Зеленский и Кошевой являются самыми дорогими, но, при этом, трудно доступными из-за занятости.

Ефросинина – самая дорогая ведущая, а Притула постоянно растет

А вот из тех, кого заполучить реально – самыми дорогими оказались Сергей Притула и Маша Ефросинина. Причем, для Сергея это заметный рост – еще пару лет назад он стоил $7 тыс., но после того, как Притула очень хорошо провел уже два нацотбора на Евровидение, за ним закрепилась слава лучшего шоумена, и его гонорар уже достигает $10 тыс.

Гонорар

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Вслед за Ефросининой и Притулой идет Юрий Горбунов, который также весьма востребован, причем, достаточно давно. Но если в последние несколько лет его гонорар практически не менялся и составлял $5 тыс, то теперь он вырос до $8 тыс.

Лига эконом-класса

Впервые в рейтинг новогодних ведущих,попали Александр Скичко и Артем Гагарин. Скичко готов провести корпоратив за $3 тыс, а воспитанник все того же “Квартала” Гагарин – за $2 тыс.

Ранее сообщалось о том, что куртку Майкла Джексона продали за 298 тысяч долларов.