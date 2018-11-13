Что нужно знать, чтобы не попасть в рабство на заработках

Какие правила безопасности не следует игнорировать, когда едешь на работу за границу.

Как обезопасить себя на работе за рубежом depositphotos.com

Множество людей уезжая на заработки, попадают в рабство: договора не подписывают, документы отбирают, а зарплату не выплачивают.

Что нужно делать, чтобы такого не произошло, разбирался 24 Канал.

Читай также: Как “разводят“ украинцев при поиске работы за границей

“Возможность махинаций работодателя была обусловлена прежде всего нелегальным трудоустройством работников. Очередной раз должны подчеркнуть обязательное легальное трудоустройство любого лица“, - рассказал Владислав Штепа, директор агентства по трудоустройству “Украинский рекрутинг“.

Штепа также отмечает, что прежде всего в обмане виноват сам человек, который пытается устроиться на работу, но при этом не знает своих прав и обязанностей, а также процедур трудоустройства. Особенно, если это касается краткосрочной работы в безвизовом режиме.

Читай также: Стало известно, сколько украинцы потратили в Польше за год

Он также настаивает на том, что нельзя ни при каких обстоятельствах никому передавать свои документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право пребывания на территории другой страны.

Если документы будут вымогать, нужно отказывать, если и отказ не остановит и поступят угрозы, то нужно обратиться в полицию.

Читай также: НБУ дал прогноз по трудовой миграции на 2019 год

“В случае задержки или невыплаты заработной платы, существенных ухудшений условий труда, моральных или физических издевательств со стороны работодателя всем гражданам Украины, которые работают на территории Польши, советуем безотлагательно обращаться на горячую линию Польской инспекции труда. Операторы этой линии являются украиноязычными и помогут с решением проблемы работников и инициируют проверку работодателя на предмет выявления подобных нарушений“, – объяснил Владислав Штепа.

Другой эксперт, юрист юридической фирмы EXPATPRO Андрей Яроменко, советует узнавать, как можно больше информации о работодателе, работе, которую предстоит выполнять, условиях труда, а также внимательно читать описание вакансии - там не должны быть только плюсы.

Читай также: Сколько могут зарабатывать украинцы в Польше

Особое внимание следует обратить на то, что при оформлении документов понадобится только копия паспорта (не оригинал!). Хорошая вакансия ищет специалиста, то есть требует обладание нужных навыков и опыта, если нет, то вряд ли это легальное трудоустройство.

Не стоит ехать по туристической или другой визе, только по рабочей визе с приглашением на работу. Все документы, которые нужно будет подписать, должны быть переведены на родной язык соискателя.

Читай также: Как экономический кризис в Италии отразится на заробитчанах

Компания должна предоставить свое точное название, а также сообщить всю информацию о работе: начиная от графика работы и размера заработной платы, до условий проезда, проживания и получения страховки.

Перед тем как согласиться, можно поискать среди знакомых или в интернете отзывы о данной компании.

Читай также: Кто ездит отдыхать в Украину: Инфографика

Не стоит забывать и об информации о контактах собственного посольства и консульских представительств Украины.

Можно также оставить всю информацию о местонахождении и месте работы своим друзьям и родственникам, и чаще выходить на связь с ними во время пребывания в другой стране.

Ранее сообщалось, что гастарбайтеры за семь месяцев перевели более шести миллиардов долларов.