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Кабельное в Украине подорожает после Нового года

Комментариев: 4
С 1 января 2019 года кабельное телевидение подорожает на 15-40%.
С 1 января 2019 вырастут цены на телевидение
С 1 января 2019 вырастут цены на телевидение
depositphotos.com

В зависимости от региональных особенностей, набора телеканалов и разных провайдеров подорожают услуги платных телевизионных сервисов (кабельное телевидение, IPTV и другие технологии) на 15-40% с 1 января 2019 года. 

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Об этом сообщает Ассоциация правообладателей и поставщиков контента.

Повышение тарифов аргументируется повышением платы на использование прав интеллектуальной собственности производителями украинского контента, повышением зарплаты работникам сферы, а также платой за электроэнергию. 

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В зависимости от региона, минимальная стоимость пакетов с украинскими телеканалами будет составлять 56-70 гривен. Но это не окончательная цена, после пересмотра, тарифы могут быть и выше.

Повышение финансирования производства украинского контента также аргументируется тем, что многие украинские телеканалы остаются бесплатными для пользования в сети интернет, для пользователей спутникового и эфирного цифрового телевидения. 

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Поэтому на 31 мая 2019 года планируется прекратить бесплатный показ украинских телеканалов по спутниковому телевидению с помощью блокировки сигналов. В этом случае пакет со всеми каналами будет стоить 70 гривен.

Ранее сообщалось, когда и насколько вырастут тарифы на электроэнергию.

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Теги: кабельное телевидение, тарифы на кабельное, телевидение, спутниковое телевидение, цена за телевидение
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Комментариев (4)
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shurag    14.11.2018, 13:31
Оценка:  0
shurag
по ТВ и так нечего смотреть, дерьмо показывают постоянно
гость  (аноним)  14.11.2018, 13:14
Оценка:  0
гость
Отрыжки гаВнопольсокого подорожают)))
ЕШКЕРЕ  (аноним)  14.11.2018, 13:08
Оценка:  0
ЕШКЕРЕ
Ахахаха) Странно, я думал государство скоро будет доплачивать населению за просмотр этой устаревшей политизированной ТВ помойки)
Повышайте на ТВ цены хоть в 100 раз, добивайте эту помойку!
гость  (аноним)  14.11.2018, 13:06
Оценка:  0
гость
А что так долго ждать? Газ то уже подорожал.
И политика кодирования спутниковых телеканалов неправильная - народ переметнется смотреть российские - порядка 20-ти в открытом вещании ведется.Кто в итоге проиграет?
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