Кабельное в Украине подорожает после Нового года

С 1 января 2019 года кабельное телевидение подорожает на 15-40%.

С 1 января 2019 вырастут цены на телевидение depositphotos.com

В зависимости от региональных особенностей, набора телеканалов и разных провайдеров подорожают услуги платных телевизионных сервисов (кабельное телевидение, IPTV и другие технологии) на 15-40% с 1 января 2019 года.

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Об этом сообщает Ассоциация правообладателей и поставщиков контента.

Повышение тарифов аргументируется повышением платы на использование прав интеллектуальной собственности производителями украинского контента, повышением зарплаты работникам сферы, а также платой за электроэнергию.

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В зависимости от региона, минимальная стоимость пакетов с украинскими телеканалами будет составлять 56-70 гривен. Но это не окончательная цена, после пересмотра, тарифы могут быть и выше.

Повышение финансирования производства украинского контента также аргументируется тем, что многие украинские телеканалы остаются бесплатными для пользования в сети интернет, для пользователей спутникового и эфирного цифрового телевидения.

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Поэтому на 31 мая 2019 года планируется прекратить бесплатный показ украинских телеканалов по спутниковому телевидению с помощью блокировки сигналов. В этом случае пакет со всеми каналами будет стоить 70 гривен.

Ранее сообщалось, когда и насколько вырастут тарифы на электроэнергию.