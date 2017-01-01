Как вернуть налоги, уплаченные в бюджет

Украинцам рассказали, как получить налоговою скидку.

Фискальная служба может отдать назад 18% от официальной зарплаты работника, это процент подоходного налога. Для оформления налоговой скидки нужно обратиться в ГФС. Там же и обязаны бесплатно рассказать, как ее получить.

В каких случаях можно получить возврат, разбирались Сегодня.

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Налоговая скидка на обучение

Одним из оснований вернуть налоговые деньги является образование. Если ребенок учится в частном детском саду или школе, а также на контракте в ПТУ или вузе, то родители могут получить налоговую скидку.

Самое важное, скидка будет отчисляться от официальной зарплаты. В этом случае, предприниматели и те, кто оформлен по гражданско-правовому договору не могут получить выплату назад.

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Такая процедура проводится при наличии договора с учебным заведением и квитанциями об оплате обучения, но только в том случае, если обучение в Украине.

“Право на получение налоговой скидки имеют только члены семьи первой степени родства, то есть – муж, жена, дети, родители. Соответственно, если плательщик платил за свое обучение, обучение детей или родителей, он может обратиться в Фискальную службу для получения налоговой скидки“, – рассказывает Дина Дрыжакова, адвокат и директор юридической компании “Прима Лидер Груп“.

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Деньги выплачиваются после окончания налогового года до 1 апреля. За 2018 год, например, скидку можно получить только в период с 1 января по 1 апреля 2019. Выплаты рассчитывают по календарному, а не учебному году. Если пропустил, то скидка потеряется.

“Для получения налоговой скидки на обучение нужно предоставить паспорт, справку о присвоении идентификационного кода, справку о зарплате с указанной суммой начисленной заработной платы, суммы социального взноса и суммы удержанного налога с доходов физических лиц, копию договора с учебным заведением, копии квитанций за обучение за отчетный календарный год, документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке и др.), заявление с указанием реквизитов счета для перечисления возмещения“, – объясняет Дрыжакова.

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Например, за обучение в университете при оплате 20 тыс грн в год с января по декабрь 2017 года можно получить 3600 гривен. Это 18% из 20 тыс гривен.

Ипотечная скидка

Получить возврат можно и на проценты, уплаченные банку за год по ипотечному кредиту на жилье.

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Нужно быть гражданином Украины, иметь номер налогоплательщика (или отметку об отказе от него), быть официально устроенным на работе, зарегистрировать проживание в ипотечной квартире, и задекларировать доходы.

Такой налоговой скидкой можно пользоваться на протяжении 10 лет. Если дом только начал строиться, то при получении прописки, нужно сразу же подать декларацию на возврат с увеличивающимся итогом за прошлые года уплаты процентов по кредиту.

Кредит в валюте пересчитывается в гривны по тому курсу НБУ, который был официально установлен в день уплаты процентов.

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Размер возвращенных денег будет зависеть от площади жилья. Максимально можно оформить 100 кв м метража, все, что выше этой отметки высчитывается с помощью понижающего коэффициента (максимальную площадь поделить на фактическую).

Выплаты от частных пенсионных фондов

При взносах в частные пенсионные фонды также можно получить налоговою скидку. Лимит составляет возврат не больше, чем 2240 гривен. А также не больше, чем 1120 гривен, если взносы были в пользу членов семьи.

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Например, при откладывании суммы в 1800 гривен 12 месяцев, то получить назад можно 3888 (1800*12*18%).

После запуска обязательного медицинского страхования можно будет получить выплаты и за лечение.

Ранее сообщалось, закон об обложении посылок стоимостью выше 100 евро вступит в силу с 1 июля.