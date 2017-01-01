"Подводные камни" в законе про евробляхи: Реальная стоимость растаможки

Платить можно будет дешевле, но появятся проблемы с правом собственности.

После вердикта о подписании законов, изменится цена и правила пользования евромашинами.

Какие законы в цифрах, разбирались Сегодня.

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Несмотря на запрет Соглашения об ассоциации с ЕС, депутаты разрешили ввозить в Украину машины с эко стандартом ниже Евро-5 и старше пяти лет,а также снизили стоимость акциза для б/у авто.

Каждый человек, который приобретает б/у машину, должен будет заплатить за ее возраст. Если раньше этот показатель был стабильным для разных групп возраста, то теперь считается каждый год ее эксплуатации.

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Хотя правила ужесточились, но растаможить машину с ЕС все еще дешевле, чем купить новую с регистрацией в Украине.

Нововведением также является льготный период, который позволяет в течении 90 дней после вступления закона в силу, заплатить всего 50% стоимости платежа. В течении 180 дней без штрафов растаможить за полную стоимость.

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Но если прострочить процедуру на 10-20 дней, придется заплатить 8500 грн, за 20-30 дней – 85 тыс грн, а за нерастаможенную машину более 30 дней или вовсе не зарегистрированную придется уплатить 170 тыс гривен.

Даже если закон выглядит не страшно, но у него есть “подводные камни“: теперь придется получать право собственности от иностранного владельца, а также запрещено использовать евроавто в коммерческих целях (такси, грузоперевозки) со штрафом в 34 тыс грн.

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“Стать законным владельцем “евробляхи“ все еще сложно. Если Кабмин не примет постановление, разрешающее растаможить такое авто на таможенной территории Украины (в присутствии продавца), то для этого надо будет вывозить ее за рубеж. Там искать продавца (фирму или физлицо), заключать с ним нотариально заверенный договор купли-продажи либо дарения, получать документы о снятии с учета и лишь после этого ставить машину на учет в Украине. Все это повлечет значительные дополнительные расходы“, — рассказал Олег Назаренко, гендиректор ВААИД.

Ранее сообщалось, что как борются с “евробляхами“ в Италии.