Китайские смартфоны вытесняют IPhone: Какие телефоны выбирают украинцы

Какие модели выбирают украинцы и сколько за них платят.

С каждым годом спрос на покупку растет из месяца в месяц. Что выбирают украинцы, разбирались UBR.

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“За сентябрь 2018 года объем рынка в деньгах вырос сразу на 36,4% (по сравнению с аналогичным периодом 2017-го), а в количестве проданных смартфонов — на 17%. Соотношение традиционных и интернет продаж осталось неизменным — 89,3% к 10,7%, соответственно“, — рассказал маркетолог, head of digital интернет-магазина F.ua Иван Братусь.

Особой популярностью пользуются китайские смартфоны – дешево за хорошее качество.

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“Что касается сегмента до 4 тыс грн, то вместе с китайскими брендами свою долю нарастил и корейский гигант Samsung. Заметно выросли продажи Meizu и Xiaomi, а аутсайдером стал Lenovo. Его доля скатилась с 26% в апреле до около 1% в сентябре. В сегменте от 4 до 6 тыс грн Xiaomi занял свое место в сердце почти половины украинских покупателей, а вот Huawei ответил им тем же, но в ценовом сегменте до 10 тыс грн. Apple безусловный лидер, когда речь идет о цене выше 15 тыс грн, при этом и “яблоко“ и Samsung показали небольшое снижение в сентябре, из-за выхода в свет Xiaomi Mi 8, который позволил китайскому производителю в данном ценовом сегменте получить долю в 11%“, — рассказал Иван Братусь.

Самые популярные модели UBR.ua

Эксперты замечают, что есть реальная возможность того, что китайский бренд Huawei обгонит IPhone по продажам в 2018 году. Продажа Эппл в сравнении с предыдущим годом сократилась вдвое, а вот китайские смартфоны только набирают обороты по реализации.

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“Наблюдается бум на китайские смартфоны. Самым популярным брендом среди украинцев является Xiaomi. Он занимает практически 20% всего рынка. Выбирают эти смартфоны за соотношение цены и качества, так как с аналогичными характеристиками товары других брендов будут стоить дороже. Китайцы ворвались на рынок и захватили практически всю нишу бюджетных смартфонов и наступают на пятки другим брендам, своими флагманами», — сообщил Алексей Тихонов, ведущий маркетолог City.com.ua.

Цена покупок гаджетов варьируются от 3 до 10 тыс гривен, со средним чеком в 7 тыс гривен.

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Продавцы отмечают, что у украинцев есть определенный список “нужд“: это телефон для несложных задач, способность делать хорошие фото, длительный заряд батареи, большая оперативная память, и для статуса.

Хотя в тренде сейчас также гаджеты с NFC-чипом для безналичного расчета в магазинах, 4G-интернет и большой экран у телефона.

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“С развитием 4G в Украине наличие модуля способного работать в таком диапазоне частот считается стандартом и основным требованием покупателя к смартфону, даже пренебрегая мощностью устройства. Что касается NFC, то интерес повышается с началом работы в нашей стране Google Pay и Apple Pay. Происходит перелом потребительской ценности в сознании покупателя и порог психологической цены повышается. 5000 грн за телефон — вполне приемлемый вариант, хотя еще год-два назад этот порог считался непреодолимым“, — поделился Иван Братусь.

Интерес к гаджетам также возрастает в преддверии праздников, например, перед Новым годом продажи растут в полтора-два раза. Тем более, что к празднику предлагают скидки, рассрочки и кредитные программы.

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“В предыдущем году, спрос в штуках на смартфоны с сентября по декабрь вырос на 52%, и в этом году мы ориентируемся на эту же цифру“, — резюмировал Иван Братусь.

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