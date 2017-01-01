Как сэкономить и не потратить больше в Черную Пятницу

Лайфхаки для экономных покупок в Украине.

Новая ежегодная традиция состоится ровно через неделю – 23 ноября. Множество магазинов, ресторанов и развлекательных центров предлагают всевозможные акции, скидки и распродажи.

Но как не потратить больше и даже сэкономить в эту ночь, разбирались PaySpace.

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Первое, что стоит сделать еще до заветной ночи, так это подписаться на рассылку по e-mail от любимых торговых точек. Чаще всего они уже по почте сообщают о будущих скидках и акциях на нужный товар.

Некоторые магазины начнут распродажу раньше полуночи на 10-20 минут, следует ввести свой номер и e-mail на сайтах для получения уведомления о старте.

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Стоит заранее составить список нужных товаров. Если это интернет-магазин, то можно даже добавить желаемое в корзину покупок, чтобы не соблазниться другими предложениями и не потратить больше.

Отдельные ритейлеры предлагают ограниченный товар и несколько дней скидок, поэтому стоит заранее подготовить сбережения и не откладывать на последний час и день, так как пятница является самым главным днем.

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Лучше заранее проверить цену товара, который хочется приобрести. Бывает, что нечестные предприниматели “вешают ярлык“ скидки, но цену оставляют прежней.

Можно получить процент от суммы, которую было потрачено на покупки с помощью различных кэшбэк-сервисов.

Ранее сообщалось, что сколько стоит Хеллоуин для украинцев.