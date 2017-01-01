Выгодная соцпомощь: Как выбрать между субсидией или льготой

Мнение экспертов, что же выгоднее оформить.

После заявление Минсоцполитики о выборе между субсидией или льготой, Вести разобрались, что выгоднее выбрать и как сэкономить при переходе с субсидий на льготы (и наоборот) в течении года.

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Прежде всего, при выборе следует обратить внимание на то, что льгота начисляется конкретному человеку, а вот субсидия – на домохозяйство по общему доходу семьи.

Например, для семьи из трех человек при льготе будет выписана только 1/3 от общего объема потребленных услуг, а вот при субсидии сумма начислений будет для троих.

Если же в семье все члены льготники, то начисления останутся также на общий объем потребленных услуг, но не больше, чем нормы законодательства.

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Также есть различия по квитанциям – при льготном тарифе в платежках указывается сумма с учетом скидки, а при субсидии полная, где часть погашает государство.

Замдиректор департамента соцполитики КГГА Максим Бутченко считает, что льготами нужно пользоваться во время неотопительного сезона.

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“Разница заключается в том, что льгота дается на социальные нормативы, исходя из 31,5 кв м на человека, а субсидия — на 48,8 кв м. То есть субсидия распространяется на большее количество квадратных метров. Поэтому зимой в большинстве случаев выгодно пользоваться субсидией, но каждый случай индивидуальный. Например, в Киеве из 280 тыс субсидиантов где-то 40–50 тыс в прошлом году после окончания отопительного сезона перешли на льготы летом и сейчас в октябре они же снова написали заявления на субсидии“, — пояснил Бутченко.

Он добавил, что льготу могут получить только те граждане, чей доход не более 2972 грн в месяц.

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“Да, есть категории граждан, для которых льгота покрывает 75% или даже 100% стоимости ЖКУ. Но часто бывает, что из супругов льгота положена только одному из них. В таком случае супругам выгоднее взять субсидию. Также льготы могут быть выгоднее для домов с индивидуальным отоплением. Но точного ответа дать нельзя. Каждый сам должен сесть и подсчитать“, — рассказал экономический эксперт Александр Охрименко.

Максим Бутченко акцентирует, что сменить льготу на субсидию и наоборот можно в любое время в течении года. Для этого стоит лишь подать заявление в органы соцзащиты.

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“Никаких рисков, что после отказа от льгот людям придется заново ходить по инстанциям и собирать необходимые справки, нет. Льготы не отменяются, а только «замораживаются» на тот период, пока человек получает субсидию“, — рассказал Бутченко.

Ранее сообщалось, что государственную помощь получают 44% украинцев.