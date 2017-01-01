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Запрыгнуть в последний вагон: Что украинцам нужно сделать до Нового года

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Какие налоги нужно оплатить, а с каких можно вернуть часть назад.
Что нужно успеть сделать до начала 2019
Что нужно успеть сделать до начала 2019
depositphotos.com

До Нового года осталось полтора месяца. Что нужно сделать и с чего извлечь выгоду до конца года, разбирался Обозреватель. 

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Приобрести электрокар без налогов

До начала следующего года действовала безналоговая растаможка электрокаров – без оплаты за акциз и без налога на добавленную стоимость. С 2019 года условия будут одинаковы для всех со сниженным акцизом.

По данным МВД после объявления о прекращении безналогового ввоза было оформлено в 1,5 раза больше регистрации электромашин.

Теперь до 2028 года от пошлин освободят комплектующие для электрокаров и до 2032 – доход предприятий от продажи электромашин.

Новые налоги на электрокары
Новые налоги на электрокары
Обозреватель

Компенсировать часть налогов 

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До конца этого года можно подать документы на возвращение части налогов в Государственную фискальную службу.

Эту процедуру могут произвести люди, которые платят за обучение ребенка в частном детском саду, школе, вузе и т. д. А также те, кто платят проценты по ипотеке или осуществляют взносы в частный пенсионный фонд.

Следует не забыть, что при подаче документов до конца этого года будут компенсированы налоги за 2017 год. 

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Оплатить налог на недвижимость

Если квартира была куплена в этом году, то по закону налог на нее должен быть оплачен до конца года. Так, если квартира была приобретена в апреле, то до апреля за нее платит бывший владелец, а с апреля до декабря новый.

Ранее сообщалось, как вернуть налоги, уплаченные в бюджет.

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Теги: налоги, Государственная фиксальная служба, налоговая, электрокар, налог на недвижимость, налоги в украине
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