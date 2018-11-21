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ТОП самых популярных подарков украинцев на Новый год

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Что украинцы покупают под елку и сколько тратят на подарки.
Какие подарки под елку выбирают украинцы
Какие подарки под елку выбирают украинцы
depositphotos.com

С октября месяца украинцы приобрели почти столько же подарков, как в декабре прошлого года. Об этом сообщает Сегодня по данным Prom.ua и Crafta.ua. 

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Самые популярные среди подарков для детей второй год подряд – это наборы арен и волчков “Бейблейд“, стоимостью 1280 гривен.

Второе место в топе подарков для детей заняли куклы-малышки L.O.L.

За прошедший год на 4е место с 12го переместились реалистичные игрушки-пупсы Reborn. Стоят они 3 тыс гривен, но и качеством не уступают – в них полностью натурально отображены анатомические особенности ребенка. 

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Еще дороже оказался гироскутер. Суммой в 4 тыс гривен он открывает вторую пятерку желанного списка.

Бюджетные варианты подарков представлены в виде некоторых производителей пупсов, кубик Рубика и отдельные волчки “Бейблейд“.

Стоимость новогодних подарков в Украине
Стоимость новогодних подарков в Украине
Сегодня

В хит-параде подарков для коллег первые места занимают изделия хенд-мейд от 100 до 300 гривен. Популярны также наборы травяного чая и сладости. Среди сладостей большим спросом пользуются имбирные разукрашенные пряники и варенье с необычными вкусами (например, киви, банан, тыква и имбирь). 

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Орехи с медом, фруктовая пастила и конфеты ручной работы также в топе. Как и наборы елочных игрушек из дерева.

Среди украшений для дома также есть свои предпочтения.

“В этом году в моде свечи из бетона. Их делают вручную, затем наносят бетон как защитный слой. Каждая такая свеча не похожа на предыдущую“, - — рассказала маркетолог Crafta.ua Ольга Костюк. 

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Такие свечи можно приобрести поштучно за 50-65 гривен, или в наборе от 240 до 260 гривен.

Отмечается общий рост спроса на хенд-мейд товары. Особенно популярны елки из дерева или настоящих суккулентов за 550-850 гривен, или рождественские венки, стоимостью около 350 гривен.

Специалисты рекомендуют поспешить с выбором и покупкой подарков.

“Чем ближе к празднику, тем больше ажиотажа и меньше товаров будет в наличии“, — говорят в Prom.ua.

Ранее сообщалось, что сколько придется потратить и как сэкономить на Новогоднем столе 2019:

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.11.2018, 13:29
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свечи из бетона идут в комплекте с нацюцюрниками гумовыми и пользуются в кенгурятне большой популярностью в качестве самотыков, поскольку у ветеранов ато это пропито и отморожено, каклушки неудовлетворены!
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