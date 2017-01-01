Выходные в Новый год и Рождество: Какой тур выбрать и за сколько

С каждым днем стоимость праздничных туров растет.

На Новый год традиционно есть три варианта отдыха – это туры по Украине, в Европу и в теплые страны. За последние четыре года спрос на туры по Украине растет с года в год. Поэтому к праздникам стоит подготовиться заранее.

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“Всегда есть люди, которые бегут к туроператору в последний момент и надеются сорвать “горящую“ путевку, но чаще всего они остаются ни с чем. На самом деле, “горящих“ путевок на Новый год единицы, и турагенты сразу же предлагают их или родственникам, или знакомым“, – рассказывает менеджер по продажам одной из турфирм Светлана Алексеева.

Где и за сколько провести новогодние праздники разбирались Сегодня.

“Люди больше интересуются Украиной. Традиционно на Новый год едут в Карпаты, Львов. Кроме украинцев сюда едут и белорусы. Если брать другие регионы, то популярен Киев, Каменец-Подольский. Последние годы туроператоры предлагают провести новогодние выходные в Харькове и Одессе“, – делится Светлана Алексеева.

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На одного человека предлагают потратить от 2900 до 4200 гривен за три дня или неделю тура. Например, недельный тур в Карпаты стоит от 4200 грн/чел, а вот три дня во Львове, по замкам западной Украины или городам Гуцульщины придется оплатить 2900, 3300 и 3200 гривен соответственно.

За три дня в Одессе просят 3200 гривен с человека, а в Каменец-Подольском 3700 грн/чел.

Конечно есть и необычные туры, например, можно провести время в отеле на берегу Азовского моря рядом с термальными источниками, или отправиться в тур по Диканьке на Рождество.

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“С декабря цены в отелях вырастут где-то в два раза. Сейчас вы можете забронировать номер за 4000-5000 грн на неделю. С декабря цены будут от 8000 гривен. Спрос будет большой, поэтому и поднимаем цены. Отдохнуть хотят все, а номеров у нас не так много“, – рассказали в отеле в с. Поляныця, неподалеку от популярного лыжного курорта в Карпатах.

Самые популярные туры в Европу будут проходить на автобусе. Так, за 4-7 дней можно поехать в минимум 3-4 страны от 100 евро за человека.

Но стоит быть осторожным с низкими ценами.

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“За 120 евро сложно предложить качественный отдых. Поэтому турфирмы экономят буквально на всем. Например, за всю поездку переночевать в отеле можно только раз, а остальные два- три дня – в автобусе. Об этом надо уточнять заранее, и оценивать свои возможности“, – говорит Светлана Алексеева.

Также отдельно нужно будет оплатить вход в замки или музеи, если они указаны в программе.

“Минимальная стоимость тура, которую я видела в сети – 115 евро в Прагу и Берлин за четыре дня. Что входит в стоимость? Переезд и отель. Все. Все семь экскурсий, которые прилагаются, – платные. Естественно, питание не организовывается. Поэтому надо внимательно смотреть, что входит в стоимость. Обычно, вход в музеи платный. А в Европе билет стоит не 30-50 грн, как в Украине, а 10-20 евро. Это все скрытые платежи“, – добавляет Алексеева.

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Например, в Краков на 2 дня можно поехать за 73 евро. Если продлить поездку еще на 3 дня (всего 5 дней) и поехать после Кракова в Будапешт и Вену, то стоить экскурсия уже будет 178 евро.

В направлении Краков-Прага-Париж-Версаль-Мюнхен на 6 дней можно отправиться за 211 евро. Провести 4 дня в Праге и Карловых Варах будет стоить 90 евро с человека.

Такие направления как Вильнюс-Рига-Таллин и Берлин-Постдам-Краков на 6 и 4 дня будут стоить 180 и 152 евро с человека соответственно.

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Можно выбрать и популярные среди украинцев теплые страны.

“На Новый год обычно берут туры в Египет и Арабские Эмираты. Египет – самый дешевый вариант. Сейчас вдвоем в четырехзвездочном отеле с услугой “все включено“ можно отдохнуть неделю за 16 000 грн. На Новый год будет дороже – от 20 тысяч. В это время днем еще достаточно тепло, но вода уже не так прогревается, как, например, в сентябре. К вечеру уже прохладно, и мы рекомендуем брать с собой куртки, ветровки, джинсы“, – рассказали в одном из турагентств.

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Например, чтобы отдохнуть в теплых Эмиратах придется отдать от 24 тыс гривен за двоих на неделю.

“Берут туры в Таиланд. На новогодние праздники туры от 70 тысяч гривен в трехзвездочном отеле. Гоа на эти даты – 52-55 тысяч гривен за двоих. Чем дальше лететь, тем дороже, например, Доминикана уже 90 тысяч гривен“, – поясняют в турагентстве.

Ранее сообщалось, куда ездят отдыхать украинцы: самые популярные страны.