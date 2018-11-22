Работа на Новый год: Самые горячие вакансии

Где найти подработку во время новогодних праздников.

Где найти подработки на Новый год 2019 Getty Images

На трудовом рынке уже начинают появляться “праздничные“ вакансии. Лучших работников трудоустраивают еще в октябре. Сколько можно заработать на таких подработках, разбирались Сегодня.

Предлагают работы на многочисленных трудовых площадках. Работодателям требуются упаковщики сладких подарков на Киевскую фабрику. За месяц обещают оплатить от 10 до 12 тыс гривен.

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От работника требуется фасовать сладости по списку и отбирать бракованные. За это фабрика обеспечит хостел и обучение, а также есть возможность уйти с работы после выполнения дневной нормы.

Также требуются продавцы на новогодних ярмарках. Размеры зарплат зависят от областей и городов. Например, продавцу в Белой Церкви обещают от 200 до 600 грн за 5 часов работы во второй половине дня.

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В Киеве ищут людей только на две последние недели на продажу новогодних сувениров.

“Ставка 200 грн в день плюс 5%. Есть много точек, очень ходовой товар, поэтому в среднем получается 800-1000 грн в день“, - говорит рекрутер Алена.

Какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки. Конечно же рынок труда требует и актеров.

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“Ищем опытных Деда Мороза и Снегурочку для работы на дому, в детских садах, на корпоративах. Требования: иметь опыт работы аниматором, костюмы и готовые сценарии для различных случаев. Желательно иметь возможность работать в новогоднюю ночь“.

Оплата за актерскую работу пока не известна. В прошлом году средняя зарплата составила от 200 до 1000 грн за заказ.

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Стоит быть осторожным с “праздничными“ предложениями и узнавать все условия до подписания договора. Например, в Запорожье на такую вакансию ищут обычного распространителя в торговых точках за 200 грн в день плюс процент от продаж.

В прошлом году самыми востребованными были видео операторы. Им оплачивали в среднем 827 гривен. Больше заказов получили курьеры и повара.

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“Популярной становится доставка продуктов и готовой пищи перед праздником. За услуги курьера 2018 украинцы отдавали в среднем 100 грн, а поваров - 425 грн. В этом году стоимость доставки существенно не возрастет, а вот приготовить пищу станет дороже - около 680 грн “, - рассказала руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua Ольга Сорока.

Аниматоры в прошлом году перед Новым годом получали в среднем 850 гривен, а на этот год ожидают повышение цены за услуги на 20%.

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Швачки тоже более востребованы перед новогодними карнавалами. В прошлом году костюм обходился 370 гривнами, но в этом году услуга может подорожать до 700 гривен.

Помощники по оформлению витрин и ремонтники гирлянд такие же нужные люди перед Новым годом. Они за услуги в среднем берут от 500 грн за оформление и 260 грн за починку огней.

Ранее сообщалось, какой тур выбрать и за сколько, чтобы отпраздновать выходные в Новый год и Рождество.