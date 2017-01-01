ТОП покупок на СЕТАМ: Что интересного можно найти

Какие диковинки продают на известном аукционе.

Что и за сколько можно купить на СЕТАМ setam.net.ua/auction/317546

За три года работы интернет-площадки СЕТАМ на аукционе было распродано конфискованный товар на 7,23 млрд гривен.

Читай также: Вещи Мэрилин Монро были проданы на торгах за рекордную стоимость

Какие лоты самые популярные, а какие самые необычные, разбирались Сегодня.

В 47,18 тыс торгов приняли участие 248,26 тысяч людей начиная с 2015 года.

“Рост цены по каждому реализованному лота составляет в среднем + 12%“, - уточняют в Минюсте.

Самый дорогой лот, недвижимость, был продан за 5,5 млрд гривен. Второе место отошло транспорту за продажу товаров на более, чем миллиард гривен.

Читай также: Автономер “Москвича“ Цоя продали за 30 тыс долларов в Латвии

По популярности лотов выигрывает транспорт с 12,4 тыс проданных лотов, за ним электроника с 7,07 тыс единиц, и последнее место у недвижимости – 6,8 тыс лотов.

“И хотя основная масса лотов очень серьезная - это недвижимость и транспорт, иногда на продажу попадают весьма интересные объекты“, - говорят в самом СЕТАМ.

Например, логистический центр под Киевом продали за 195 млн гривен. Или кирпичный завод в Киеве за 170 млн гривен.

Читай также: Большой розовый алмаз продали за 50 миллионов долларов

Всего за 14 тыс гривен по стартовой цене можно купить 9 индукционных тату-машин. К слову, при покупке такого аппарата “все аукциона“ можно заплатить 4-5 тыс гривен за штуку.

Продают и газовые балончики – за 65 штук придется заплатить 40 тыс гривен.

Пытаются продать со второго раза водонапорную башню. Ее первоначальную цену в 36,7 тыс грн снизили до 18,3 тыс.

Читай также: Куртку Майкла Джексона продали на аукционе за 298 тыс долларов

Можно приобрести на СЕТАМ и бассейн. Резервуар объемом 10 куб. м продают за 1,2 тыс гривен.

“Примерно 2008 года, с лестницей. С дефектов - имеет небольшие повреждения (протекает вода в нижней части), на внешней части есть заплатки“, - говорится в описании лота.

На продажу выставлены не первого использования овечьи шкуры. 16 штук можно приобрести за 2 тыс гривен.

Самый интеллектуальный лот – это экземпляр книги Ярослава Гашека “Приключения бравого солдата Швейка“ 1930 года выпуска за минимум 300 гривен.

Ранее сообщалось, как купить телефон на Сетаме за 6 гривен.